Neuer Schwung für altes Kraftwerk in Harrer-Heimat

Für 2,7 Millionen Euro wurde ein 108 Jahre altes Kraftwerk in Heinrich Harrers Heimatgemeinde Hüttenberg (Kärnten) modernisiert. Die Leistung wurde um fast 30 Prozent gesteigert, die Schaltanlage läuft jetzt vollautomatisch. Beim Projekt wurde auf regionale Firmen gesetzt.
Nach 108 Jahren war es wirklich an der Zeit: Das Wasserkraftwerk in Hüttenberg, seit 1980 im Besitz der Kelag, wurde modernisiert. Jetzt strahlt es in neuem Glanz, ist leistungsstärker als je zuvor.
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