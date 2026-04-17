Iran öffnet wieder die Straße von Hormuz

Deutsche Marine warnt vor Überlastung

Deutschland will sich nach langem Hin und Her nun doch an so einer Mission beteiligen. Dies gab Bundeskanzler Friedrich Merz am Donnerstag bekannt. Diese Ankündigung lässt aber bei der Marine der Bundeswehr die Alarmglocken schrillen. „Wir haben die kleinste Marine aller Zeiten, aber eine Masse an Aufgaben“, warnte Marine-Inspekteur Jan Christian Kaack in der „WirtschaftsWoche“ vor einer Überlastung. In Hinblick auf die Bedrohung durch Russland dürfe der Fokus nicht verengt werden. „Die Welt mag gerade in den Nahen Osten schauen: Wir erleben aber auch einen Anstieg an Aktivitäten an der Nord- und Ostflanke, denen wir begegnen müssen“, erklärte Kaack. Er verwies dabei auf eine Zunahme von U-Boot-Einsätzen, Flugraumverletzungen und Sabotageakten an Pipelines und Unterseekabeln.