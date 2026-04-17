Iran öffnet wieder die Straße von Hormuz

Vor Kurzem hat das iranische Außenministerium erklärt, dass die Straße von Hormuz „im Einklang mit dem Waffenstillstand im Libanon“ wieder für alle Handelsschiffe geöffnet sei.
Außenminister Abbas Araghtschi erklärte auf der Kurznachrichtenplattform X: „Im Einklang mit der Waffenruhe im Libanon wird für die Dauer dieser die Straße von Hormuz für alle Handelsschiffe geöffnet.“ Zuvor hatte die Führung in Teheran die Einstellung der israelischen Angriffe auf den Süden Libanons gefordert. Die genauen Schifffahrtsrouten obliegen den Angaben des iranischen Ministers zufolge der Schifffahrtsbehörde des Landes und den jeweiligen Häfen.
Zehntägige Waffenruhe vereinbart
Nach mehr als sechs Wochen Krieg trat um Mitternacht eine zehntägige Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah in Kraft. Mehr als eine Million Menschen wurden durch die jüngste Eskalation vertrieben. Israels Armee hatte kurz nach Inkrafttreten die Bewohner im Libanon dazu aufgerufen, sich nicht südlich des Litani-Flusses – etwa 30 Kilometer von der israelischen Grenze entfernt – zu begeben. Ein Großteil der Binnenvertriebenen stammt aus dem betroffenen Gebiet.
Die Kämpfer der vom Iran unterstützten Hisbollah im Libanon werden nach eigenen Angaben „ihre Hände am Abzug“ behalten. In einer Stellungnahme der Schiitenorganisation hieß es, man bleibe wachsam gegenüber „dem Verrat und der Heimtücke des Feindes.“
Paris: Beratungen über internationale Hormuz-Mission
Am Freitag wollen sich 30 überwiegend europäische Staats- und Regierungschefs in Paris über einen internationalen Einsatz zur Absicherung der Meerenge miteinander abstimmen, die meisten der Teilnehmer werden per Videotelefonie zugeschaltet sein. Die Straße von Hormuz war vor Kurzem noch von einer doppelten Blockade betroffen: Der Iran blockierte faktisch seit Beginn der US-israelischen Angriffe die Straße die für die internationale Schifffahrt wichtige Route, indem er Schiffe angriff, mit Angriffen drohte oder Gebühren verlangte. Die USA blockieren ihrerseits mit Militärschiffen Schiffe, die iranische Häfen anlaufen wollen.
Ein internationaler Einsatz ist nur möglich, wenn es ein entsprechendes Abkommen mit dem Iran gibt. Selbst wenn der Iran einem internationalen Einsatz zustimmen sollte, bleibt das Problem der Seeminen, die sich nach iranischen Angaben in der Meerenge befinden. Fraglich ist auch, welche Nation sich mit welchen Mitteln beteiligt. Frankreich hat vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs nach Angaben Macrons insgesamt acht Fregatten, zwei Hubschrauberträger und den Flugzeugträger Charles de Gaulle im Einsatz – bisher aber noch weit entfernt von der Straße von Hormuz.
Deutsche Marine warnt vor Überlastung
Deutschland will sich nach langem Hin und Her nun doch an so einer Mission beteiligen. Dies gab Bundeskanzler Friedrich Merz am Donnerstag bekannt. Diese Ankündigung lässt aber bei der Marine der Bundeswehr die Alarmglocken schrillen. „Wir haben die kleinste Marine aller Zeiten, aber eine Masse an Aufgaben“, warnte Marine-Inspekteur Jan Christian Kaack in der „WirtschaftsWoche“ vor einer Überlastung. In Hinblick auf die Bedrohung durch Russland dürfe der Fokus nicht verengt werden. „Die Welt mag gerade in den Nahen Osten schauen: Wir erleben aber auch einen Anstieg an Aktivitäten an der Nord- und Ostflanke, denen wir begegnen müssen“, erklärte Kaack. Er verwies dabei auf eine Zunahme von U-Boot-Einsätzen, Flugraumverletzungen und Sabotageakten an Pipelines und Unterseekabeln.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.