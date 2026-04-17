Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Starke Frühlingssonne

Achten Sie auch an kühlen Tagen auf Sonnenschutz!

Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
17.04.2026 15:00
Im Frühling bei der Gartenarbeit die Haut wappnen.
Im Frühling bei der Gartenarbeit die Haut wappnen.(Bild: Jelena - stock.adobe.com)
Porträt von Eva Greil-Schähs
Von Eva Greil-Schähs

Sonnencreme schon im April? Unbedingt! Denn korrekter Hautschutz ist gerade im Frühling wichtig, auch wenn es sich oft noch gar nicht „sommerlich“ anfühlt. Laut Allgemeinmediziner Dr. Christian Maté erreicht die UV-Strahlung im Frühjahr bereits Werte, die Hautschäden verursachen können. Sorgen Sie gezielt vor!

0 Kommentare

Ab März und vor allem April steigt die UV-Strahlung deutlich an, oft schneller als die Temperaturen erahnen lassen würden. Auch kühle Luft und Wind täuschen die Sinne, denn UV-Strahlen bemerkt man nicht. Sie schädigen die Haut jedoch trotzdem. Etliche Menschen „fangen“ sich daher bereits im Frühling einen Sonnenbrand!

„Entscheidend für den Hautschutz ist daher nicht die Temperatur, sondern die Strahlungsintensität. Orientieren Sie sich täglich am UV-Index, etwa an jenen Daten der Universität Innsbruck“, rät Dr. Maté. (Siehe Kasten.)

Letzte Schneereste blenden besonders
In Mitteleuropa kann der UV-Index im Frühling bereits Werte erreichen, bei denen Sonnenschutz empfohlen wird. Zusätzlich verstärken Reflexionen (z. B. durch Wasser, helle Gehwege oder besonders Schnee in den Bergen) die Strahlung – und belasten die Augen. Nach dem Winter ist die Haut überdies weniger an UV-Strahlen gewöhnt und weist noch geringen Eigenschutz auf.

Blick auf den UV-Index

Die Universität Innsbruck veröffentlicht im Auftrag des BMK täglich den UV-Index (UVI): Je höher dieser Wert, desto schneller tritt ein Sonnenbrand auf, wenn man ungeschützt ist.

Die Reihenfolge der Schutzmechanismen für eine gesunde Haut lautet wie folgt: Schatten und Textilien vor Sonnencreme. „WHO und deutsche Fachgesellschaften betonen die Rangfolge: Meiden (Schatten), Kleiden (Hut, Shirt), Cremen. Sonnencreme ist nur die Ergänzung für unbedeckte Stellen“, stellt der Vorsorgespezialist klar.

Er rät auch im Frühling dazu, die Mittagssonne zwischen 11 und 16 Uhr bestmöglich zu minimieren.

Auch jetzt schon eincremen!
„Nutzen Sie Cremes mit UVA- und UVB-Filter, mindestens LSF 30. Für Kinder, helle Hauttypen oder in den Bergen/am Wasser ist LSF 50+ ratsam. Tragen Sie den Schutz großzügig auf“, so der Experte. Wichtig: Nachcremen verlängert die maximale Schutzzeit nicht, sondern erhält sie nur aufrecht.

Gesicht, Ohren, Lippen, Nacken und Handrücken werden beim Eincremen oft vergessen bzw. zu wenig mit Schutz bedacht, sind aber der Strahlung am stärksten ausgesetzt. Daran sollten Sie ebenfalls denken, wenn Sie „nur“ Gartenarbeit machen oder eine Runde spazieren gehen. Kinderhaut ist dünner und besitzt kaum Eigenschutzmechanismen. Hier gelten strikte Regeln: Schatten und schützende Kleidung sind der wichtigste Schutz.

Vorsicht, wenn Sie bestimmte Hautpflegeprodukte verwenden! Menschen, die Cremes, Seren oder Gele mit Fruchtsäuren oder Retinol (Vitamin A) anwenden, brauchen täglichen UV-Schutz. Diese Pflegemittel machen die Haut nämlich empfindlicher.

Zitat Icon

Entscheidend, ob man Hautschutz wählen sollte, ist nicht die Temperatur, sondern die Strahlungsintensität.

Dr. Christian Maté, Allgemeinmediziner aus Wien

Bild: Eva Manhart

Schick und gut geschützt: Ein breitkrempiger Hut schützt Kopfhaut und Ohren. Die Sonnenbrille sollte laut Krebshilfe das Siegel „UV-400“ tragen, um Netzhaut und Linsen vor Schäden zu bewahren.

Fallen Sie nicht auf den Mythos vom „Vorbräunen“ im Solarium herein! „Künstliche UV-Strahlung trägt nicht zum Lichtschutz bei, sondern erhöht das Hautkrebsrisiko signifikant“, so der Allgemeinmediziner.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
17.04.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Unsichtbare Gefahr
Hauptschlagader-Riss erkennen und richtig handeln
Migräne
Wenn der Kopf Alarm schlägt: Was Betroffenen hilft
Unfruchtbarkeit
Wenn der Traum vom Kind zur Herausforderung wird
Herzgesundheit
Risiko senken: Was Ihr Cholesterin wirklich verrät
Werbung
WERBUNG
MS: Ein JA zur Schwangerschaft
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
276.158 mal gelesen
Salzburg
Theaterbesucher flüchteten in der Pause nach Hause
107.882 mal gelesen
In der zweiten Hälfte kehrten nur wenige Besucher auf das Parkett zurück. 
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
93.075 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Innenpolitik
Regierung will schwerste ORF-Krise wohl aussitzen
978 mal kommentiert
Vor allem ÖVP und SPÖ stellen sich bei Fragen zum Stiftungsrat taub.
Oberösterreich
Angriff mit Schere und Spritze: Täter erschossen
881 mal kommentiert
Der Tatort in Linz
Gericht
Rückführung von afghanischer Familie gescheitert
878 mal kommentiert
Mutter aus Afghanistan und ihre Tochter (Symbolbild) stehen vor ungewisser Zukunft.
Mehr Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
Starke Frühlingssonne
Achten Sie auch an kühlen Tagen auf Sonnenschutz!
Krone Plus Logo
Will das Tabu brechen
Oha! Dieser Erotik-Star kämpft nun gegen Impotenz
Tipps für Betroffene
Achtung! Allergie-Anfall droht beim Frühjahrsputz
Vorsorge für Männer
Ab wann soll ich zur Prostatauntersuchung gehen?
Aktivierte Arthrose
Hilfe, plötzlich ist das Gelenk akut entzündet!

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf