Achten Sie auch an kühlen Tagen auf Sonnenschutz!

Letzte Schneereste blenden besonders

In Mitteleuropa kann der UV-Index im Frühling bereits Werte erreichen, bei denen Sonnenschutz empfohlen wird. Zusätzlich verstärken Reflexionen (z. B. durch Wasser, helle Gehwege oder besonders Schnee in den Bergen) die Strahlung – und belasten die Augen. Nach dem Winter ist die Haut überdies weniger an UV-Strahlen gewöhnt und weist noch geringen Eigenschutz auf.