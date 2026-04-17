April zeigt gute Laune! Jetzt schnell Sonne tanken

Österreich startet mit viel Sonne und angenehm hohen Temperaturen ins Wochenende – bis zu 23 Grad lösen vielerorts erneut Frühlingsgefühle aus. Doch die Freude währt nicht allzu lange: Wer Sonnenstrahlen genießen möchte, bekommt am Freitag und Samstag die beste Gelegenheit dazu – ehe das Wetter pünktlich zum Sonntag umschlägt.
Der Freitag präsentiert sich zunächst von seiner freundlichen Seite: Viel Sonne sorgt in weiten Teilen des Landes für gute Stimmung. Erst im Laufe des Tages tauchen im Osten ein paar Wolken auf, vereinzelt sind auch kurze Regenschauer möglich. Insgesamt bleibt es aber angenehm bei frühsommerlichen 17 bis 23 Grad.
Auch der Samstag zeigt sich überwiegend von seiner besten Seite. Die Sonne scheint häufig, auch wenn dünne Wolkenfelder zeitweise etwas Schatten spenden. Über den Bergen bilden sich am Nachmittag zwar ein paar Quellwolken, Regen ist jedoch kaum zu erwarten. Nach einem kühlen Start in der Früh wird es tagsüber wieder angenehm mild mit bis zu 23 Grad.
Am Sonntag kündigt sich dann allerdings ein Wetterwechsel an. Während es im Südosten anfangs noch sonnige Phasen gibt, ziehen von Nordwesten zunehmend dichte Wolken auf. Bereits am Vormittag setzt Regen ein, später sind auch Gewitter möglich. Der Wind frischt spürbar auf und kann vor allem rund um Gewitterzellen kräftig werden. Die Temperaturen bleiben zwar noch relativ mild, doch der freundliche Eindruck ist dahin.
Zum Wochenbeginn bleibt das Wetter unbeständig. Am Montag dominieren Wolken und Regenschauer, zwischendurch zeigt sich aber auch immer wieder die Sonne. Der Wind weht lebhaft, die Temperaturen gehen etwas zurück – Tageshöchsttemperaturen zwischen 12 und 19 Grad sind möglich.
Auch am Dienstag bleibt es wechselhaft. Vor allem im Bergland kommt es noch zu einzelnen Schauern, während es im Osten bereits etwas trockener wird. Frühtemperaturen 1 bis 6 Grad, Tageshöchstwerte 9 bis 18 Grad.
Der April zeigt sich somit einmal mehr von seiner typischen Seite: freundlich, wechselhaft und immer für eine Überraschung gut. Wer die Sonne genießen möchte, sollte die ersten beiden Tage nutzen – danach heißt es wieder: Regenschirm nicht vergessen.
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