April zeigt gute Laune! Jetzt schnell Sonne tanken

Am Sonntag kündigt sich dann allerdings ein Wetterwechsel an. Während es im Südosten anfangs noch sonnige Phasen gibt, ziehen von Nordwesten zunehmend dichte Wolken auf. Bereits am Vormittag setzt Regen ein, später sind auch Gewitter möglich. Der Wind frischt spürbar auf und kann vor allem rund um Gewitterzellen kräftig werden. Die Temperaturen bleiben zwar noch relativ mild, doch der freundliche Eindruck ist dahin.