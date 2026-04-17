DAS ging wirklich bei den Reality TV Awards ab!

krone.tv war live vor Ort! Bei den Reality TV Awards in Bonn war wirklich alles dabei: Von der neuen Schweizer Bachelorette „Ariel“ bis zu Evelyn Burdecki, die offen über die Suche nach Mr. Right plauderte. Ein Abend voller Gossip und jeder Menge TV-Sternchen. Mehr dazu im Video.