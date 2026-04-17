„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Schäferhund-Rüde Enzo (9 Jahre) sucht nach Liebhabern seiner Rasse. Er ist ein sehr freundlicher und liebenswerter Weggefährte, der sich auch je nach Sympathie mit anderen Hunden versteht. In seinem neuen Zuhause möchte er aber dennoch als Einzelprinz leben. Von Katzen ist er leider kein großer Fan. Altersbedingt hat Enzo Arthrose im Hüftgelenk, ansonsten ist er noch äußerst agil. Tel.: 0664/8485571.