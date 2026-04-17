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„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Tierecke
17.04.2026 15:00
Goku, Hopi und Nayeli halten noch Ausschau nach ihren Lebensplätzen.
Goku, Hopi und Nayeli halten noch Ausschau nach ihren Lebensplätzen.(Bild: Krone KREATIV/Tierheim Linz, Pfotenhilfe Lochen)
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Von Krone Oberösterreich

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.

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Enzo – der Liebenswerte
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Schäferhund-Rüde Enzo (9 Jahre) sucht nach Liebhabern seiner Rasse. Er ist ein sehr freundlicher und liebenswerter Weggefährte, der sich auch je nach Sympathie mit anderen Hunden versteht. In seinem neuen Zuhause möchte er aber dennoch als Einzelprinz leben. Von Katzen ist er leider kein großer Fan. Altersbedingt hat Enzo Arthrose im Hüftgelenk, ansonsten ist er noch äußerst agil. Tel.: 0664/8485571.

Kalinka – die Zurückhaltende
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Das Katzenmädchen Kalinka kam im Herbst 2025 zur Welt und braucht anfangs eine gewisse Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Sie ist die Gesellschaft anderer Katzen gewöhnt und sollte demnach nicht alleine gehalten werden. Freigang kennt sie noch nicht, sie hätte aber bestimmt nichts dagegen einzuwenden. Tel.: 0664/8485571.

Schnucki – die Gesellige
(Bild: Tierheim Linz)

Die große Häsin Schnucki (5 Jahre) kennt bereits Außenhaltung und sucht ein Zuhause bei einem passenden Partnertier. Sie hat eine Zahnfehlstellung, weshalb regelmäßige Kontrollen beim Tierarzt sowie angepasstes Futter nötig sind. Tel.: 0732/247887.

Hopi – der Lebenslustige
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Hopi wurde 2022 geboren. Der bezaubernde Mischlingsrüde ist sehr freundlich und liebt einfach jeden. Auch Artgenossen und Katzen zählen zu seinen Freunden. Seine deformierten Vorderbeinchen schränken seine Bewegungsfreiheit kaum ein, erst recht nicht seine unbändige Lebensfreude. Tel.: 0664/8485571.

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Nayeli – die Charakterstarke
(Bild: Tierheim Linz)

Nayeli (7–8 Jahre) ist eine Freigängerkatze mit eigenem Kopf. Gegenüber anderen Katzen kann sie durchaus dominant auftreten – vor allem, wenn diese unsicher sind. Nayeli hat Polypen in den Gehörgängen, die bereits operiert wurden. Dadurch hört sie auf einem Ohr etwas schlechter. Es könnten in Zukunft noch weitere Behandlungen notwenig sein. Es werden verständnisvolle Besitzer gesucht. Tel.: 0732/247887

Goku – der Unkomplizierte
(Bild: Tierheim Linz)

Das männliche Widder-Kaninchen Goku (2 Jahre) lebte bisher in Wohnungshaltung und kann ab sofort zu einem weiblichen Partnertier in ein artgerechtes Gehege ziehen. Tel.: 0732/247887.

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