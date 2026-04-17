Depardieu knickt ein und stoppt Klage gegen Sender

Auslöser des Rechtsstreits war ein 2023 ausgestrahlter Dokumentarfilm, der erheblich zum Absturz Depardieus in der öffentlichen Meinung beigetragen hatte. Er zeigt den Schauspieler, wie er auf einer Drehreise in Nordkorea über ein etwa zehn Jahre altes Mädchen auf einem Pferd sagt: „Wenn es galoppiert, dann bekommt sie einen Orgasmus.“ Später sagte er: „Gut so, meine Kleine. Guck mal, wie sie sich reibt.“