Matt LeBlanc dreht nach Jahren Pause wieder Serie!

Dienstmüder Cop statt liebenswerter Joey

Der als liebenswert-unterbelichteter Schönling Joey Tribbiani berühmt gewordene Star spielt in „Flint“ einen dienstmüden Cop in Los Angeles, der kurz vor der Pension steht. Nur um zu erfahren, dass er zwangsweise noch fünf Arbeitsjahre auf seiner Wache dranhängen muss. Flint beschließt daraufhin, die Regeln zu brechen, um gefeuert zu werden - nur um plötzlich als Gesetzeshüter effektiver denn je zu werden.