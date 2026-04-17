Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vom Ruhestand zurück

Matt LeBlanc dreht nach Jahren Pause wieder Serie!

Society International
17.04.2026 16:00
Matt LeBlanc dreht nach Jahren wieder einmal eine Serie, in der er einen Polizisten spielt, der ...
Matt LeBlanc dreht nach Jahren wieder einmal eine Serie, in der er einen Polizisten spielt, der eigentlich längst die Pension genießen will, aber nicht darf ...(Bild: APA/2022 Getty Images)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

„Was ich am Allerliebsten auf der Welt tu, ist absolut nichts – weil ich darin großartig bin“. Mit diesem Satz fasste Matt LeBlanc in einer schwedischen Talkshow vor acht Jahren seine Lebensphilosophie zusammen. 

0 Kommentare

Doch jetzt hat der Schauspieler scheinbar vom Nichtstun genug und es zieht ihn zurück vor die Kameras einer TV-Serie. Mehr als zwei Jahrzehnte nach Ende von „Friends“ wechselt er vom Sitcom-Metier zur Polizei-Drama-Serie.

Dienstmüder Cop statt liebenswerter Joey
Der als liebenswert-unterbelichteter Schönling Joey Tribbiani berühmt gewordene Star spielt in „Flint“ einen dienstmüden Cop in Los Angeles, der kurz vor der Pension steht. Nur um zu erfahren, dass er zwangsweise noch fünf Arbeitsjahre auf seiner Wache dranhängen muss. Flint beschließt daraufhin, die Regeln zu brechen, um gefeuert zu werden - nur um plötzlich als Gesetzeshüter effektiver denn je zu werden.

Auch auf Instagram meldete sich der „Friends“-Star eher selten – dieser Post ist aus dem Jahr 2022:

Arbeitet nur noch gelegentlich
LeBlanc spielt nicht nur die Hauptrolle, er fungiert auch als ausführender Produzent. Der 58-Jährige hatte in der Vergangenheit immer wieder durchblicken lassen, dass er dank seines Reichtums durch „Friends“ – er verdiente wie seine Co-Stars 1 Million Dollar pro Folge - es im Leben relaxt angehen lassen kann.

Lesen Sie auch:
Völlig zurückgezogen
Die „Friends“ sorgen sich um Matt LeBlanc
23.09.2024
„Joey“ sagt Adieu
LeBlanc über Matthew Perry: „Es war mir eine Ehre“
14.11.2023

Er arbeitet seither nur noch gelegentlich, wofür er seiner Kultrolle als Joey „unsagbar dankbar“ ist: „Ich habe quasi 12 Jahre lang in ‘Friends‘ für den Rest meines Lebens vorgearbeitet und schätze mich mehr als glücklich.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
17.04.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
278.670 mal gelesen
Salzburg
Theaterbesucher flüchteten in der Pause nach Hause
110.537 mal gelesen
In der zweiten Hälfte kehrten nur wenige Besucher auf das Parkett zurück. 
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
93.076 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Innenpolitik
Regierung will schwerste ORF-Krise wohl aussitzen
1010 mal kommentiert
Vor allem ÖVP und SPÖ stellen sich bei Fragen zum Stiftungsrat taub.
Oberösterreich
Angriff mit Schere und Spritze: Täter erschossen
883 mal kommentiert
Der Tatort in Linz
Gericht
Rückführung von afghanischer Familie gescheitert
879 mal kommentiert
Mutter aus Afghanistan und ihre Tochter (Symbolbild) stehen vor ungewisser Zukunft.
Mehr Society International
Deftiger Song-Text
Shirin David schießt gegen Merz und Gottschalk
Vom Ruhestand zurück
Matt LeBlanc dreht nach Jahren Pause wieder Serie!
Nach Sexismus-Eklat
Depardieu knickt ein und stoppt Klage gegen Sender
Sänger hat Stalker
Polizeieinsatz bei Pocher – wegen Pietro Lombardi!
Süße Baby-Überraschung
Natalie Portman erwartet mit 44 ihr drittes Kind
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf