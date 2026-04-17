Enttäuschung für Piovesana und Fast-Überraschung

„Unnötiger Fehler“

Samuel Gaßner indes schrammte in der Klasse bis 73 kg an einer Überraschung vorbei. Der Leichtgewichtler aus Oberösterreich setzte sich zunächst gegen Rio-Olympiasieger Fabio Basile (ITA) mit Ippon durch und führte dann auch gegen den Olympia-Fünften von Paris Akil Gjakova (KOS) mit einer Waza-ari-Wertung, ehe ihm eine Minute vor Kampfende ein „unnötiger Fehler“ unterlief.