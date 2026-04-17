Enttäuschung für Piovesana und Fast-Überraschung

Lubjana Piovesana hat einen unerwartet kurzen Auftritt bei der Judo-EM in Tiflis hingelegt!
Die als Nummer sechs gesetzte Austro-Britin unterlag in der Klasse bis 63 kg im Auftaktkampf der Slowenin Leila Mazouzi mit Ippon nach Kosoto-gake. „Lulu war kurz unaufmerksam, hat ein paar Schritte zurück gemacht und wurde eiskalt erwischt“, erklärte ÖJV-Sportdirektor Markus Moser.
„Unnötiger Fehler“
Samuel Gaßner indes schrammte in der Klasse bis 73 kg an einer Überraschung vorbei. Der Leichtgewichtler aus Oberösterreich setzte sich zunächst gegen Rio-Olympiasieger Fabio Basile (ITA) mit Ippon durch und führte dann auch gegen den Olympia-Fünften von Paris Akil Gjakova (KOS) mit einer Waza-ari-Wertung, ehe ihm eine Minute vor Kampfende ein „unnötiger Fehler“ unterlief.
„Ich habe taktisch ein bisschen den Faden verloren und bin von meinem Konzept abgewichen. Als ich den Griff gewechselt habe, hat er mich mit De-ashi-barai (Fußfeger) erwischt“, haderte Gaßner.
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