Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Deftiger Song-Text

Shirin David schießt gegen Merz und Gottschalk

Society International
17.04.2026 16:01
Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (l.) wird von Shirin David in ihrem neuesten Song für ...
Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (l.) wird von Shirin David in ihrem neuesten Song für frühere Entscheidungen kritisiert.(Bild: Krone KREATIV/AFP/MAURO PIMENTEL, APA-Images / Action Press / AEDT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Rapperin Shirin David teilt in ihrem neuen Song gegen den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz und Moderator Thomas Gottschalk aus. In dem Track „LDNB“ mit Rapper AK Ausserkontrolle rappt David, ohne Merz‘ Namen zu nennen: „Dürfte ich eine Frage an unseren Kanzler stell‘n/ Wenn wir heiraten, darf ich Sie dann vergewalti—?“

0 Kommentare

Die Sängerin („Bauch Beine Po“) dürfte damit auf die viel kritisierte Entscheidung des Politikers im Jahr 1997 anspielen, gegen einen Gesetzentwurf gestimmt zu haben, der die Vergewaltigung in der Ehe in das Strafgesetzbuch aufnehmen sollte. Ende 2024 hatte Merz mehreren Zeitungen erklärt, dass er heute anders abstimmen würde.

Vergewaltigung in der Ehe sei immer schon strafbar als Nötigung und als schwere Körperverletzung, so Merz. Er habe nie gegen die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe gestimmt, sondern für eine Widerspruchsklausel, die den Opfern die Möglichkeit gegeben hätte, eine Strafverfolgung zu verhindern.

David hat den Song auf Instagram geteilt – hier können Sie reinhören:

„Thomas hat endlich abgedankt“
In Bezug auf Thomas Gottschalk rappt David in dem neu veröffentlichten Song: „Thomas hat endlich abgedankt bei ,Wetten, dass..?‘/ Das sind zwei Gründe zu feiern, bald kommt Fero aus dem Knast.“ Fero ist ein Rapper. Die 31-Jährige hatte sich 2023 einen Schlagabtausch mit Gottschalk bei der Unterhaltungsshow geliefert.

Er sagte damals in der Sendung zu David, er habe ihr die Feministin gar nicht angesehen. „Warum denn nicht?“, fragte David vor dem ZDF-Millionenpublikum. „Weil ich gut aussehe? Als Feministin können wir gut aussehen, und wir können klug sein und eloquent und wunderschön zugleich. Das eine schließt das andere nicht aus.“

Lesen Sie auch:
Schüsse in Berlin
Anschlag auf Büro der Rapperin Shirin David
31.10.2025
Nach heftiger Kritik
Lehmann erhält Support von Rapperin Shirin David
15.07.2025

Kürzlich hatte David auf Instagram mehrere Bilder gepostet, die sie in einem Studio zeigen. Dazu schrieb sie: „10 wochen in thailand am album geschrieben and let me tell you: ich hab einiges zu erzählen.“ Im März war eine Doku beim Streamingdienst Netflix über das Leben der in Berlin lebenden Künstlerin erschienen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
17.04.2026 16:01
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Friedrich MerzThomas Gottschalk
Instagram
BundeskanzlerVergewaltigungKörperverletzung
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
278.670 mal gelesen
Salzburg
Theaterbesucher flüchteten in der Pause nach Hause
110.537 mal gelesen
In der zweiten Hälfte kehrten nur wenige Besucher auf das Parkett zurück. 
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
93.076 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Innenpolitik
Regierung will schwerste ORF-Krise wohl aussitzen
1010 mal kommentiert
Vor allem ÖVP und SPÖ stellen sich bei Fragen zum Stiftungsrat taub.
Oberösterreich
Angriff mit Schere und Spritze: Täter erschossen
883 mal kommentiert
Der Tatort in Linz
Gericht
Rückführung von afghanischer Familie gescheitert
879 mal kommentiert
Mutter aus Afghanistan und ihre Tochter (Symbolbild) stehen vor ungewisser Zukunft.
Mehr Society International
Deftiger Song-Text
Shirin David schießt gegen Merz und Gottschalk
Vom Ruhestand zurück
Matt LeBlanc dreht nach Jahren Pause wieder Serie!
Nach Sexismus-Eklat
Depardieu knickt ein und stoppt Klage gegen Sender
Sänger hat Stalker
Polizeieinsatz bei Pocher – wegen Pietro Lombardi!
Süße Baby-Überraschung
Natalie Portman erwartet mit 44 ihr drittes Kind
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf