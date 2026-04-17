Shirin David schießt gegen Merz und Gottschalk

Er sagte damals in der Sendung zu David, er habe ihr die Feministin gar nicht angesehen. „Warum denn nicht?“, fragte David vor dem ZDF-Millionenpublikum. „Weil ich gut aussehe? Als Feministin können wir gut aussehen, und wir können klug sein und eloquent und wunderschön zugleich. Das eine schließt das andere nicht aus.“