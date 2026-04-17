Kompost per Knopfdruck: Was kann der Dreame SF25?

Auftritt Dreame SF25. Der „Speisereste-Entsorger“ des chinesischen Herstellers verspricht, bis zu 2,5 Liter an Bioabfällen – von Obst und Gemüse über Eierschalen bis hin zu Fleisch und Fisch sowie selbst kleinen Knochen – binnen sechs Stunden (je nach Inhalt auch kürzer) in trockene Rückstände zu verwandelt, die zur direkten Kompostierung geeignet sind. Welche Vor-, aber auch Nachteile das mit sich bringt, was Sie vor der Anschaffung bedenken sollten und für wen sich das Gerät besonders eignet, erfahren Sie im Test.