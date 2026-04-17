Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Speisereste-Entsorger

Kompost per Knopfdruck: Was kann der Dreame SF25?

Digital
17.04.2026 14:13
Der „Speisereste-Entsorger“ von Dreame verwandelt Bioabfälle in fertigen Kompost.
Der „Speisereste-Entsorger“ von Dreame verwandelt Bioabfälle in fertigen Kompost.(Bild: Krone KREATIV/Sebastian Räuchle)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

700.000 Tonnen Bioabfall landen in Österreich jährlich im Restmüll – meist aus reiner Bequemlichkeit. Der Dreame SF25 verspricht hier eine saubere Lösung: Er verwandelt Speisereste in wenigen Stunden direkt in der Küche in trockenen Kompost. Doch die Sache hat ein bis zwei Haken.

0 Kommentare

Rund 3,3 Millionen Tonnen Bioabfall entstehen alljährlich in Österreich. Obwohl aus einem guten Teil davon wieder neue Ressourcen gewonnen werden können, werden rund 700.000 Tonnen pro Jahr fälschlicherweise im Restmüll entsorgt und können dann nur noch thermisch verwertet werden. Der wohl ausschlaggebendste Grund dafür: Bequemlichkeit. Denn laut einer Studie des Verbands Österreichischer Entsorgungsbetriebe müssen vier von zehn Österreicherinnen und Österreichern ihren jeweiligen Bioabfall zur nächsten öffentlichen Tonne bringen.

Auftritt Dreame SF25. Der „Speisereste-Entsorger“ des chinesischen Herstellers verspricht, bis zu 2,5 Liter an Bioabfällen – von Obst und Gemüse über Eierschalen bis hin zu Fleisch und Fisch sowie selbst kleinen Knochen – binnen sechs Stunden (je nach Inhalt auch kürzer) in trockene Rückstände zu verwandelt, die zur direkten Kompostierung geeignet sind. Welche Vor-, aber auch Nachteile das mit sich bringt, was Sie vor der Anschaffung bedenken sollten und für wen sich das Gerät besonders eignet, erfahren Sie im Test.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
17.04.2026 14:13
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mission: World Menu
McDonald‘s bringt Kultprodukte nach Österreich
Krone Plus Logo
Krone+ testet für Sie
Acer Swift 16 AI: Das XL-Touchpad hat sonst keiner
Krone Plus Logo
ANC-Kopfhörer im Test
Nothing Headphone A: Der Akku schlägt alles andere
Release am 17. April
Mensch gegen Maschine im Sci-Fi-Game „Pragmata“
Magnetscheiben wie bei einer Festplatte, Speicherchips wie bei SD-Karten, optische Discs? Krone+ ...
Krone Plus Logo
Festplatte, SSD, Disc:
Auf diesem Speichermedium halten Daten am längsten
Newsletter
krone.at
krone.at

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
276.158 mal gelesen
Salzburg
Theaterbesucher flüchteten in der Pause nach Hause
107.882 mal gelesen
In der zweiten Hälfte kehrten nur wenige Besucher auf das Parkett zurück. 
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
93.075 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Innenpolitik
Regierung will schwerste ORF-Krise wohl aussitzen
978 mal kommentiert
Vor allem ÖVP und SPÖ stellen sich bei Fragen zum Stiftungsrat taub.
Oberösterreich
Angriff mit Schere und Spritze: Täter erschossen
881 mal kommentiert
Der Tatort in Linz
Gericht
Rückführung von afghanischer Familie gescheitert
878 mal kommentiert
Mutter aus Afghanistan und ihre Tochter (Symbolbild) stehen vor ungewisser Zukunft.
Mehr Digital
Krone Plus Logo
Speisereste-Entsorger
Kompost per Knopfdruck: Was kann der Dreame SF25?
In Falle getappt
Senior macht über 100.000 Euro für Betrüger locker
Halbe Million Schaden
Wertvollen Schatz an falsche Polizisten übergeben
Drei Verdächtige
Online-Betrüger holten 40.000 Euro vom Konto
Nach 29 Jahren
Mitgründer Reed Hastings verlässt Netflix

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf