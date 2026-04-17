Kompost per Knopfdruck: Was kann der Dreame SF25?

700.000 Tonnen Bioabfall landen in Österreich jährlich im Restmüll – meist aus reiner Bequemlichkeit. Der Dreame SF25 verspricht hier eine saubere Lösung: Er verwandelt Speisereste in wenigen Stunden direkt in der Küche in trockenen Kompost. Doch die Sache hat ein bis zwei Haken.
Rund 3,3 Millionen Tonnen Bioabfall entstehen alljährlich in Österreich. Obwohl aus einem guten Teil davon wieder neue Ressourcen gewonnen werden können, werden rund 700.000 Tonnen pro Jahr fälschlicherweise im Restmüll entsorgt und können dann nur noch thermisch verwertet werden. Der wohl ausschlaggebendste Grund dafür: Bequemlichkeit. Denn laut einer Studie des Verbands Österreichischer Entsorgungsbetriebe müssen vier von zehn Österreicherinnen und Österreichern ihren jeweiligen Bioabfall zur nächsten öffentlichen Tonne bringen.
Auftritt Dreame SF25. Der „Speisereste-Entsorger“ des chinesischen Herstellers verspricht, bis zu 2,5 Liter an Bioabfällen – von Obst und Gemüse über Eierschalen bis hin zu Fleisch und Fisch sowie selbst kleinen Knochen – binnen sechs Stunden (je nach Inhalt auch kürzer) in trockene Rückstände zu verwandelt, die zur direkten Kompostierung geeignet sind. Welche Vor-, aber auch Nachteile das mit sich bringt, was Sie vor der Anschaffung bedenken sollten und für wen sich das Gerät besonders eignet, erfahren Sie im Test.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.