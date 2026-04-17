Schultz hat jetzt offiziell von Mahrer übernommen

Man wolle sowohl in der Volkspartei als auch im Parlament und in der Regierung wieder mehr Gehör finden, sagte Schultz. Der Weg dürfe nicht jenen aufbereitet werden, die mit allzu simplen Versprechen Lösungen vorgaukelten, ergänzte sie in Richtung politische Wettbewerberinnen und Wettbewerber. „Der Wirtschaftsbund war immer stark, wenn er Haltung gezeigt hat“, ist die 63-Jährige überzeugt. Sie folgt dem zurückgetretenen Harald Mahrer nach, dem sie in ihrer Rede für seine Arbeit dankte. „Weiter wie bisher“ sei aber „keine Option“. „Wir müssen liefern.“ Mahrer sei nämlich „zurückgetreten, damit wir nach vorne gehen können“. In der Wirtschaftskammer (WKÖ) ist Schultz Mahrer bereits nachgefolgt.