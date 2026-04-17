15.000-Dollar: Trump lässt Afrikas Fans zittern

Die Reise zur Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ist für die meisten Fans eine finanzielle Herausforderung. Neben den Ticket- und Reisekosten stehen vor allem Nationen aus Afrika auch noch Extra-Hürden im Weg.
„Aktuell stehen die USA bei den Ticketanfragen an erster Stelle. An zweiter Stelle folgt Deutschland, an dritter England, weil jeder kommen und dabei sein möchte.“ FIFA-Präsident Gianni Infantino freut sich über die hohe Nachfrage an WM-Tickets. USA, Deutschland, England, ... Wie hoch ist die Nachfrage aus dem Senegal? Wie viele Fans aus Tunesien haben sich um Tickets beworben? Wer schafft es von der Elfenbeinküste in die USA?
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