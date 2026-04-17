15.000-Dollar: Trump lässt Afrikas Fans zittern

„Aktuell stehen die USA bei den Ticketanfragen an erster Stelle. An zweiter Stelle folgt Deutschland, an dritter England, weil jeder kommen und dabei sein möchte.“ FIFA-Präsident Gianni Infantino freut sich über die hohe Nachfrage an WM-Tickets. USA, Deutschland, England, ... Wie hoch ist die Nachfrage aus dem Senegal? Wie viele Fans aus Tunesien haben sich um Tickets beworben? Wer schafft es von der Elfenbeinküste in die USA?