Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wegen „süßer“ Optik

Schwerkranke Katzen gezüchtet: Familie angezeigt

Niederösterreich
17.04.2026 16:00
Süß, aber schwerkranke Dauerpatienten: Die beiden Faltohr-Katzen warten nun im Tierheim Krems ...
Süß, aber schwerkranke Dauerpatienten: Die beiden Faltohr-Katzen warten nun im Tierheim Krems auf neue Besitzer.(Bild: Tierheim Krems)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Mit rechtlichen Folgen muss eine niederösterreichische Familie rechnen, weil sie streng verbotenen tierischen Nachwuchs bekommen hat. Die Vierbeiner leiden aufgrund ihrer „süßen“ Optik nämlich ihr ganzes – oft kurzes – Leben lang.

0 Kommentare

Nur weil sie viele Menschen niedlich finden, müssen diese Vierbeiner ihr Leben lang leiden. Faltohrkatzen haben nämlich einen folgenschweren Gendefekt, der zu massiven Knochen- und Knorpelschäden führt. Sie benötigen durchgehend medizinische Versorgung und müssen nicht selten frühzeitig von ihren Schmerzen erlöst werden.

Streng verbotene Zucht
Doch das ist offenbar oft egal: Zu süß sind anscheinend ihr rundes Gesicht, ihre großen Kulleraugen und ihre namensgebenden Knickohren. Aufgrund des Schicksals dieser Scottish-Fold-Katzen ist ihre Zucht daher streng verboten. Das hält aber einige Besitzer nicht ab, dennoch weiter illegal Nachwuchs zuzulassen. So wie zuletzt eine Kremser Familie mit rumänischen Wurzeln. Diese hat Papa- und Mamakatze bewusst nicht kastriert, um weiter Faltohr-Babys züchten zu können.

Faltohrkatzen leiden an einem folgenschweren Gendefekt.
Faltohrkatzen leiden an einem folgenschweren Gendefekt.(Bild: Tierheim Krems)

Doch der jüngste Wurf wurde ihnen abgenommen, bevor er teuer weiterverkauft werden konnte. Tierschützer wurden nämlich darauf aufmerksam, die Behörde informiert. Und der Amtstierarzt entschied: Abnahme!

Lesen Sie auch:
„Mini“ (vorne) musste wegen ihres Aussehens viel leiden.
Trauriges Schicksal
Wegen süßem Aussehen musste „Mini“ früh sterben
18.09.2025
Verbotene Qualzucht
Wenn Katzen für ihre „Schönheit“ leiden müssen
26.11.2024

Im Tierheim Krems kümmert man sich nun um die beiden Jungkatzen. Für sie werden zwei verantwortungsvolle Plätze gesucht. „Die kleinen Miezen können nichts für die Dummheit der Menschen und wünschen sich ein liebevolles Zuhause, wo man auch vor regelmäßigen Tierarztbesuchen und Mehrkosten nicht zurückschreckt“, hofft man im Tierheim. Die ehemaligen Besitzer wurden indes angezeigt.

Infos und Kontakt: katzen@tierheim-krems.at

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
17.04.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Am Freitag gab es wieder Zeichen von Buckelwal „Timmy“. Er könnte gestresst sein oder Schmerzen ...
Todeskampf, Stress?
Wal „Timmy“ bewegte sich neben Helfern stark
Zumindest für zehn Tage sollen Öltanker und andere Frachtschiffe passieren dürfen.
Aber US-Sperre bleibt
Iran öffnet wieder die Straße von Hormuz
Am Freitag ist ein neuer Versuch angelaufen, um den gestrandeten Buckelwal „Timmy“ zu retten.
Initiator schläft kaum
Rettungsaktion für „Timmy“ ist „Horrorprogramm“
Papst Leo XIV. hat am Donnerstag während seines Kamerun-Besuches scharfe Kritik an Staats- und ...
Scharfe Anklage
Papst: Welt wird von „Handvoll Tyrannen zerstört“
Mehrere Explosionen
Raffineriebrand verschärft Australiens Spritkrise
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
278.670 mal gelesen
Salzburg
Theaterbesucher flüchteten in der Pause nach Hause
110.537 mal gelesen
In der zweiten Hälfte kehrten nur wenige Besucher auf das Parkett zurück. 
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
93.076 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Innenpolitik
Regierung will schwerste ORF-Krise wohl aussitzen
1010 mal kommentiert
Vor allem ÖVP und SPÖ stellen sich bei Fragen zum Stiftungsrat taub.
Oberösterreich
Angriff mit Schere und Spritze: Täter erschossen
883 mal kommentiert
Der Tatort in Linz
Gericht
Rückführung von afghanischer Familie gescheitert
879 mal kommentiert
Mutter aus Afghanistan und ihre Tochter (Symbolbild) stehen vor ungewisser Zukunft.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf