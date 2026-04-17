Schwerkranke Katzen gezüchtet: Familie angezeigt

Mit rechtlichen Folgen muss eine niederösterreichische Familie rechnen, weil sie streng verbotenen tierischen Nachwuchs bekommen hat. Die Vierbeiner leiden aufgrund ihrer „süßen“ Optik nämlich ihr ganzes – oft kurzes – Leben lang.
Nur weil sie viele Menschen niedlich finden, müssen diese Vierbeiner ihr Leben lang leiden. Faltohrkatzen haben nämlich einen folgenschweren Gendefekt, der zu massiven Knochen- und Knorpelschäden führt. Sie benötigen durchgehend medizinische Versorgung und müssen nicht selten frühzeitig von ihren Schmerzen erlöst werden.
Streng verbotene Zucht
Doch das ist offenbar oft egal: Zu süß sind anscheinend ihr rundes Gesicht, ihre großen Kulleraugen und ihre namensgebenden Knickohren. Aufgrund des Schicksals dieser Scottish-Fold-Katzen ist ihre Zucht daher streng verboten. Das hält aber einige Besitzer nicht ab, dennoch weiter illegal Nachwuchs zuzulassen. So wie zuletzt eine Kremser Familie mit rumänischen Wurzeln. Diese hat Papa- und Mamakatze bewusst nicht kastriert, um weiter Faltohr-Babys züchten zu können.
Doch der jüngste Wurf wurde ihnen abgenommen, bevor er teuer weiterverkauft werden konnte. Tierschützer wurden nämlich darauf aufmerksam, die Behörde informiert. Und der Amtstierarzt entschied: Abnahme!
Im Tierheim Krems kümmert man sich nun um die beiden Jungkatzen. Für sie werden zwei verantwortungsvolle Plätze gesucht. „Die kleinen Miezen können nichts für die Dummheit der Menschen und wünschen sich ein liebevolles Zuhause, wo man auch vor regelmäßigen Tierarztbesuchen und Mehrkosten nicht zurückschreckt“, hofft man im Tierheim. Die ehemaligen Besitzer wurden indes angezeigt.
Infos und Kontakt: katzen@tierheim-krems.at
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.