Schwerkranke Katzen gezüchtet: Familie angezeigt

Streng verbotene Zucht

Doch das ist offenbar oft egal: Zu süß sind anscheinend ihr rundes Gesicht, ihre großen Kulleraugen und ihre namensgebenden Knickohren. Aufgrund des Schicksals dieser Scottish-Fold-Katzen ist ihre Zucht daher streng verboten. Das hält aber einige Besitzer nicht ab, dennoch weiter illegal Nachwuchs zuzulassen. So wie zuletzt eine Kremser Familie mit rumänischen Wurzeln. Diese hat Papa- und Mamakatze bewusst nicht kastriert, um weiter Faltohr-Babys züchten zu können.