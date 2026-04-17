Hormuz-Öffnung: Öl- und Gaspreise fallen deutlich

Die Energiepreise fallen wieder

Die Ölpreis der Sorte Brent ging nach der Ankündigung um mehr als neun Prozent zurück – und wurde zeitweise unter 90 Dollar je Barrel gedrückt. Zum Vergleich: Im März erlebten wir einen Höchststand von 120 Dollar je Barrel für das Rohöl. Vor dem Beginn des Iran-Kriegs lag der Preis bei etwa 70 Dollar je Barrel.