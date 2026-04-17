„Greenpeace bringt ganze Region in Misskredit“

Zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen

Für die Einsatzkräfte sowie für die anderen Teilnehmer habe allerdings keine Gesundheitsgefahr bestanden, stellen nun die Steinbruch-Betreiber als auch das Land Burgenland klar. Schon am Tag vor der Übung sei der Arbeitsbetrieb am Gelände ausgesetzt worden, um eine Staubentwicklung zu vermeiden. Zudem sei auf entsprechende Schutzausrüstung wie Jacken, Hosen, Stiefeln und Handschuhe geachtet worden. Auch seien die teilnehmenden Schüler der Theresianischen Militärakademie Wr. Neustadt nicht am Boden im Staub gelegen, sondern in mit Decken ausgestatteten Holzummantelungen, die bereits im Vorfeld der Übung im Schotter platziert wurden.