US-Amerikaner halten Trump nicht für religiös

Die Befragung wurde vom 6. bis 12. April unter knapp 3600 volljährigen US-Amerikanerinnen und -amerikanern durchgeführt. Wie berichtet, hat Trump am Sonntagabend ein Bild veröffentlicht, das ihn als Jesus zeigt - kurz nach einem Disput mit Papst Leo XIV. Auf diesem Bild waren unter anderem auch ein Soldat, eine Krankenschwester, die US-Flagge, die Freiheitsstatue und ein Adler als Wappentier der Vereinigten Staaten zu sehen. Inzwischen ist der entsprechende Beitrag samt Foto gelöscht. Trump erklärte später, er sei als „Arzt“ zu sehen gewesen.