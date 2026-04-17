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„Setze Reha fort“

Djokovic sagt wegen Verletzung auch für Madrid ab

Tennis
17.04.2026 14:41
Novak Djokovic
Novak Djokovic(Bild: AFP/IZHAR KHAN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach Miami und Monte Carlo wird Tennis-Ass Novak Djokovic mit Madrid bei einem weiteren ATP-Masters-1000-Turnier fehlen!

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Der 38-jährige Serbe sagte seine Teilnahme am nächste Woche startenden Bewerb am Freitag aufgrund einer nach wie vor nicht ausgeheilten Schulterverletzung ab.

„Hoffe, bald wieder spielen zu können!“
„Madrid, leider kann ich dieses Jahr nicht dabei sein. Ich setze meine Reha fort und hoffe, bald wieder spielen zu können“, schrieb der Rekord-Grand-Slam-Sieger auf X.

Seine letzte Partie bestritt Djokovic vor gut einem Monat in Indian Wells bei der Achtelfinal-Niederlage gegen den Briten Jack Draper. Die French Open beginnen in etwa einem Monat.

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