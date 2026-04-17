„Desaströses Zeugnis für Umgang mit Steuergeld!“

Wegen der „außergewöhnlichen Entwicklung der Baupreise“ wechselte die Gesellschaft im Zuge des Vergabeverfahrens von Festpreisen zu veränderlichen Preisen. Die „Missachtung der Grundregeln der Rechnungsprüfung“ führte letztendlich zur Überzahlung von 498.000 Euro. Aber nicht nur diese Summe sollte zurückgefordert werden, sondern auch 483.000 Euro, die doppelt bezahlt wurden. Der Betrag für die Preisanpassung für Baustahl überwies die Gesellschaft zweimal an den Totalunternehmer, so der RH. Daher empfiehlt er, „Personen, die mit der Rechnungsprüfung befasst sind, zu schulen. Es sollen Mindestinhalte der sachlichen und rechnerischen Prüfung zum Beispiel in Form von Checklisten festgelegt werden“.