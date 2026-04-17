Vater und Sohn tricksten bei den Preisen für Ski

Ein Vater (40) und sein Sohn (21) haben sich mit dreister Trickserei ihren Lohn als Mitarbeiter eines Großarler Sportgeschäftes aufgebessert: Sie kassierten von Kunden höhere Preise für Ski und Skischuhe, und steckten sich den Differenzbetrag zum eigentlichen vom Geschäft definierten Preis ein. Die Betrügerei lief fast über die komplette Winter-Saison 2025/2026: von Anfang Dezember bis März. Im Detail sollen sie sowohl beim Verleih als auch beim Verkauf mit den Preisen getrickst haben – sogar auch bei den Service-Leistungen verlangten sie von den Kunden zu Unrecht mehr Geld.