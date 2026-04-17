Verstappen? Russell: „Das kann ich gut verstehen“

„Ich kann gut verstehen, wieso es ihm so viel Spaß macht, mit einem GT3-Auto um die Nordschleife zu wetzen. Ich habe auf dieser legendären Bahn sicher Hunderte Runden zurückgelegt, im Rennsimulator, und klar würde auch ich gerne im Sportwagen dort auf die Bahn gehen. Aber mein Ziel heute besteht darin, Formel-1-Weltmeister zu werden. Hätte ich schon vier Titel, würde ich wahrscheinlich das Gleiche sagen wie Max“, so Russell. „Er ist in einem anderen Abschnitt seiner Karriere. Wenn er geht, dann ist das nachvollziehbar. Wenn er bleibt, dann ist das auch nachvollziehbar.“