Insgesamt 56 Weltcupstarts weist die Datenbank des Internationalen Skiverbands FIS für Patrick Feurstein aus. Den ersten absolvierte der Vorarlberger am 19. Dezember 2018 beim Riesentorlauf in Saalbach-Hinterglemm im Alter von 22 Jahren. Es folgten 53 weitere Starts im „Riesen“, einer in einem Parallel-Rennen und ein Einsatz in einem Team-Parallel-Event. Die Highlights: Rang zwei im Riesentorlauf von Val d‘Isere (Fra) im Dezember 2024, als er den Sieg gegen Marco Odermatt nur um vier Hundertstel verpasste.