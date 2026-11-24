Am 1. Dezember feiert Patrick Feurstein seinen 30. Geburtstag – aller Voraussicht nach in Beaver Creek (US-Bundesstaat Colorado), wo der Weltcup in der nächsten Woche mit einer Abfahrt, einem Super-G und einem Riesentorlauf Station machen wird. Bereits drei Tage davor gibt der Vorarlberger in Copper Mountain ein Debüt im Weltcup.
Insgesamt 56 Weltcupstarts weist die Datenbank des Internationalen Skiverbands FIS für Patrick Feurstein aus. Den ersten absolvierte der Vorarlberger am 19. Dezember 2018 beim Riesentorlauf in Saalbach-Hinterglemm im Alter von 22 Jahren. Es folgten 53 weitere Starts im „Riesen“, einer in einem Parallel-Rennen und ein Einsatz in einem Team-Parallel-Event. Die Highlights: Rang zwei im Riesentorlauf von Val d‘Isere (Fra) im Dezember 2024, als er den Sieg gegen Marco Odermatt nur um vier Hundertstel verpasste.
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