Was wünschen sich die Linzer für ihre Stadt? Mehr als 450 Menschen haben bei fünf Stadtteilgesprächen ihre Anliegen vorgebracht. Dabei zeigt sich, dass die Probleme je nach Wohnviertel unterschiedlich sind, manche Ärgernisse aber gleich mehrere Stadtteile beschäftigen. Ein Blick auf die Wünsche der Linzer.