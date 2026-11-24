Was wünschen sich die Linzer für ihre Stadt? Mehr als 450 Menschen haben bei fünf Stadtteilgesprächen ihre Anliegen vorgebracht. Dabei zeigt sich, dass die Probleme je nach Wohnviertel unterschiedlich sind, manche Ärgernisse aber gleich mehrere Stadtteile beschäftigen. Ein Blick auf die Wünsche der Linzer.
Unter dem Motto „Dein Viertel. Deine Meinung.“ hatte SP-Stadtchef Dietmar Prammer im Herbst zu fünf Stadtteilgesprächen eingeladen. Mehr als 450 Menschen kamen, um zu sagen, wo sie der Schuh drückt. Ihre Anliegen wurden anschließend mit den Ergebnissen der Bürgerbefragung 2026 abgeglichen. Herausgekommen ist eine Art Sorgenlandkarte.
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