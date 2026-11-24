Unter drei Sekunden

Und auch die Motorleistung verschweigen sie uns bis zur offiziellen Präsentation noch. Nur so viel wird verraten: Es soll der stärkste 718er aller Zeiten werden. Immerhin sind die Stuttgarter beim Gewicht gesprächiger: der Elektro-718er soll ungefähr so viel auf die Waage bringen wie ein 911er, also etwas mehr als 1500 kg. Das wäre für einen Stromer beachtlich. Damit soll es dann unter 3 Sekunden von 0 auf 100 km/h gehen, die Spitze wird mit mit „über 250 km/h“ angegeben.