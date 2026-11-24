Seit dem Auslaufen von Boxster und Cayman fehlt Porsche bei den Zweitürern eine echte Basis, da muss der 911er sogar als Einsteiger herhalten. Doch ein Nachfolger ist in Sicht, im Frühjahr wird der Nachfolger des 718er präsentiert. Rein elektrisch. Wie sich das fährt, und wieso man den Verbrenner nicht vermissen wird, konnte die „Krone“ bereits am Steuer eines Prototypen erfahren…
Noch fährt der neue 718er getarnt in der Öffentlichkeit, die Tarnfolie zeigt übrigens das Profil der Großglockner-Hochalpenstraße. Dort, wo einst Gründer Ferdinand Porsche das Urmodell der Sportwagen-Marke ausgiebig getestet hat. Unter der Folie steckt allerdings schon ein weitgehend fertiges Modell, schließlich wird das Serienauto im ersten Quartal 2027 präsentiert. Die Zeit drängt, der Boxster braucht einen Nachfolger, damit der 911er nicht länger als Einsteiger-Modell herhalten muss.
Stromer mit „Mittelmotor“
Rund vier Millionen Erprobungskilometer unter verschiedensten Klima-Bedingungen hat das Team um Baureihenleiter Frank Moser abgespult. Die Herkulesaufgabe: Bei der Entwicklung des ersten vollelektrischen 718 Boxster musste die DNA der Verbrenner-Vorgänger ins Elektro-Zeitalter übertragen werden. Deshalb wurden die Akkus nicht wie sonst flach in den Unterboden einbaut, sondern direkt hinter den Sitzen platziert. Dort, wo bisher der Verbrennungsmotor verbaut war – quasi ein Mittelmotor-Konzept bei einem Elektroauto.
Das beschert dem Auto eine Gewichtsverteilung von 60:40 zugunsten des Hecks, wo auch der Elektro-Motor sitzt, und sorgt für eine tiefe Position der beiden Sitze im 718er. Wie groß die 800-Volt-Batterien werden oder welche Ladeleistung sie schaffen, darüber halten sich die Porsche-Ingenieure noch bedeckt.
Unter drei Sekunden
Und auch die Motorleistung verschweigen sie uns bis zur offiziellen Präsentation noch. Nur so viel wird verraten: Es soll der stärkste 718er aller Zeiten werden. Immerhin sind die Stuttgarter beim Gewicht gesprächiger: der Elektro-718er soll ungefähr so viel auf die Waage bringen wie ein 911er, also etwas mehr als 1500 kg. Das wäre für einen Stromer beachtlich. Damit soll es dann unter 3 Sekunden von 0 auf 100 km/h gehen, die Spitze wird mit mit „über 250 km/h“ angegeben.
Das durften wir auf der kleinen Rennstrecke bei Palma de Mallorca selbst erfahren: Der Boxster schiebt gewaltig an, auf dem Tacho-Display – Head-up-Display gibt es keines – wird einem sogar die Drehzahl angezeigt. Ungewöhnlich für ein E-Auto. Allerdings haben wir hier noch mehr „Zutaten“ eines Verbrenners: Porsche hat den Motorsound des Sechszylinders-Boxers aus dem 981er-Boxster GTS digitalisiert, so röhrt es nun beim Elektro-Boxster aus Boxen im Bereich der Stoßstange. Das ist außen wie innen deutlich wahrnehmbar und klingt verblüffend echt.
Sieben Gänge im E-Auto
Außerdem übernimmt der neue 718er das virtuelle 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe aus dem überarbeiteten Taycan. Hier kann man auch mittels Lenkrad-Paddles schalten, wenn man will, sogar in einen virtuellen Begrenzer fahren. Die Kennlinie für die PDK-Schaltung wurde tatsächlich vom Verbrenner übernommen, die Anpassung fiel leichter als im Taycan – denn während dieser ein echtes Zweigang-Getriebe besitzt, hat der neue 718er nur einen echten Gang.
Erstmals Hinterachslenkung
Beim Fahren erinnert der Elektro-Boxster stark an einen 911er – und das ist kein Wunder: In der Länge legt er zu, auch beim Radstand wuchs er, die Dimension der Räder wurde vom 911 übernommen. Die Lenkung der Vorderräder basiert auf der des Carrera GTS, und erstmals gibt es bei einem 718er sogar Hinterachslenkung. Damit zirkelt der Boxster zackig um die Kurven, liefert gleichzeitig verrückt viel Traktion.
Bei den Bremsen bediente man sich ebenfalls beim 911er, sogar Carbon-Keramik-Bremsen sind verfügbar. Die Verzögerung ist keine leichte Aufgabe bei E-Autos, doch den Porsche-Ingenieuren ist sie gelungen: Am Heck bremst der E-Motor (mit), an der Vorderachse ankert die mechanische Bremse.
Das Cockpit steckte auch noch unter einer Tarndecke, der blickt darunter verrät: Auch hier erinnert vieles an einen Porsche 911. Und das ist bekanntlich ansehnlich.
Unter 100.000 Euro geht‘s los
Und was kostet der Spaß? Unter 100.000 Euro soll es losgehen. So günstig gibt es so viel Technik vom 911er nicht mehr, und der neue 718 versteht es, die Fahrfreude eines Porsche mit Verbrennungsmotors ins Elektro-Zeitalter zu übersetzen.
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