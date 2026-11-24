Die EU-Kommission hat Österreichs Defizitverfahren am Dienstag ein gutes Zeugnis ausgestellt. Die relevante Obergrenze bei den Nettoausgaben werde eingehalten, hieß es. Man werde „keine weiteren Verfahrensschritte“ einleiten, sagte ein zuständiger Kommissionsbeamter.
Laut den EU-Schuldenregeln ist das Wachstum der Nettoausgaben ein entscheidender Wert bei der Beurteilung im Defizitverfahren. Herausgerechnet aus den Staatsausgaben werden bei den Nettoausgaben etwa Zinszahlungen, Einmaleffekte, temporäre Maßnahmen und zyklische Elemente beim Arbeitslosengeld. Die EU-Kommission geht davon aus, dass das Nettoausgabenwachstum Österreichs 2026 und 2027 voraussichtlich um 2,1 Prozent steigen werde. Das liegt knapp unter der vom Rat empfohlenen Obergrenze von 2,2 Prozent.
„Das zeigt, dass die EU-Kommission die Maßnahmen zur Budgetkonsolidierung und den strengen Budgetvollzug als erfolgreich ansieht. Ohne Sanierungsmaßnahmen wäre das Budgetdefizit im Jahr 2026 bei knapp sechs Prozent gelegen“, kommentierte Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) das Ergebnis.
Österreichs Regierung hatte die angeforderten Pläne und Zahlen im Juni nach Brüssel geschickt. Die Maßnahmen wurden im Juli positiv bewertet. Die betroffenen Mitgliedstaaten bleiben weiterhin an die jeweilige Empfehlung des Rates gebunden, wie ihre Budgetdefizite reduziert werden sollen.
Verfahren läuft seit mehr als einem Jahr
Österreich hatte 2024 ein Budgetdefizit von 4,7 Prozent des BIP, im Vorjahr wurde mit 4,5 Prozent gerechnet. Das liegt beides deutlich über der erlaubten Grenze von drei Prozent der Wirtschaftsleistung der sogenannten Maastricht-Kriterien der EU. Die Finanzministerinnen und Finanzminister der Mitgliedsländer starteten das Defizitverfahren im Juli 2025. Bis Ende 2028 soll es abgeschlossen sein.
Die EU-Kommission erwartet für dieses Jahr ein Budgetdefizit von vier Prozent und für 2027 und 2028 einen Wert von 3,6 Prozent. Bis 30. April 2027 muss die Bundesregierung wieder die wichtigsten Maßnahmen für geplante Reformen und Investitionen nach Brüssel melden. Wirtschaftspolitische Empfehlungen dürften dann im Juni folgen.
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