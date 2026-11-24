Laut den EU-Schuldenregeln ist das Wachstum der Nettoausgaben ein entscheidender Wert bei der Beurteilung im Defizitverfahren. Herausgerechnet aus den Staatsausgaben werden bei den Nettoausgaben etwa Zinszahlungen, Einmaleffekte, temporäre Maßnahmen und zyklische Elemente beim Arbeitslosengeld. Die EU-Kommission geht davon aus, dass das Nettoausgabenwachstum Österreichs 2026 und 2027 voraussichtlich um 2,1 Prozent steigen werde. Das liegt knapp unter der vom Rat empfohlenen Obergrenze von 2,2 Prozent.