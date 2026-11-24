„Den Weltcupauftakt in Lillehammer habe ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge verfolgt“, gesteht der Schoppernauer Skispringer Niklas Bachlinger. „Es tut einerseits ein bisschen weh, wenn ich sehe, wie mit Rafael Zimmermann und Clemens Aigner zwei Leute aus meiner Trainingsgruppe dabei sind und richtig gut mitspringen. Was für mich, ohne die Verletzung, vielleicht auch möglich gewesen wäre. Andererseits zeigt es, dass die Arbeit im Team stimmt. Das steigert wiederum meine Motivation, noch stärker zurückkommen zu wollen.“ Das wird aber noch dauern.