Als zweite Auskunftsperson des Tages war am Donnerstag die amtierende Landeshauptfrau von Salzburg, Karoline Edtstadler geladen. Die ÖVP-Politikerin hatte beruflich immer wieder Kontakt zu dem 2023 verstorbenen Ex-Sektionschef Christian Pilnacek – allerdings nicht immer positiv, wie sie gleich eingangs betonte.
Man kannte sich gut: Als Juristin Karoline Edtstadler hatte viele Jahre mit Christian Pilnacek zu tun, ein erstes, persönliches Treffen fand bereits 2011 statt bei einer Tagung im Justizpalast. Er habe sie daraufhin ins Justizministerium eingeladen, weil man damals, so Edtstadler, Richter und Richterinnen für die Sektion Strafrecht gesucht habe. Wenig später habe sie dann dort ihren Posten angetreten. Dass sie einige Jahre später ins Kabinett von Justizminister Wolfgang Brandstetter wechselte, habe er ihr wohl übel genommen: „Er war not amused.“
„Versöhnliches Gespräch“ im Frühjahr 2023
Spätestens mit ihrem Wechsel an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte sei das Verhältnis „frostig“ gewesen: „Das muss ich unter Wahrheitspflicht so sagen. Gott hab‘ ihn selig.“ Auch als sie ihr Amt als Staatssekretärin im Innenministerium unter Herbert Kickl (FPÖ) antrat, habe Pilnacek das nur mit „mutig“ kommentiert. Im Frühjahr 2023 habe es schließlich einen Termin mit dem damals noch suspendierten Sektionschef gegeben, bei dem man sich auch ausgesprochen habe: „Nach seinem Tod habe ich mir dann gedacht, Gott sei Dank hatten wir diesen Termin noch, weil das ein versöhnliches Gespräch war.“
Danach war die Ex-Ministerin bei ihrer Befragung im U-Ausschuss weniger auskunftsfreudig, besonders was E-Mails auf ihrem privaten Account anging, die ihr Pilnacek bezüglich des Entwurfs zum Zitierverbot aus Gerichtsakten geschickt hatte: „Ich habe aus den Medien entnommen, dass mir Christian Pilnacek auf meine private Adresse geschickt hat. Ich habe dann zwei E-Mails gefunden.“ Aber, so Edtstadler, sie habe nie eine Beratertätigkeit erbeten: „Wer ihn gekannt hat, weiß, dass er sich gerne zu Themen, die ihn beschäftigt haben, geäußert hat“, lässt Edtstadler SPÖ-Abgeordnete Muna Duzdar wissen.
Wer ihn gekannt hat, weiß, dass sich Christian Pilnacek auch ungefragt zu Themen geäußert hat, die ihn beschäftigt haben.
Karoline Edtstadler zu den E-Mails, die Pilnacek an sie schickte.
Hat Edtstadler Pilnacek geghostet?
Ob sie ihn geghostet hat, will die grüne Abgeordnete Agnes Sirkka Prammer wissen. Vorsitzender Walter Rosenkranz insistiert, dass „die Amtssprache der Republik Österreich immer noch Deutsch sei“. Edtstadler übersetzt, Prammer hält fest, dass Rosenkranz‘ Unverständnis des Vokals wohl eher „ein Altersproblem als ein Sprachproblem“, sei, was für Amüsement im ganzen Saal sorgt. Rosenkranz verbietet sich daraufhin schmunzelnd „Altersdiskriminierung“, Edtstadler beantwortet anschließend die Frage insofern, als dass sie „die Mails wohl einfach nicht gesehen habe“.
Auch zur Kommunikation mit Michael Takacs wollte sich Edtstadler nicht konkret äußern: „Dass er mein Büroleiter-Stellvertreter war, ist ja kein Geheimnis.“ Ob und wann und wie sie sich mit dem Bundespolizeidirektor zum Tod Pilnaceks ausgetauscht habe, könne sie heute nicht mehr sagen.
Vom Ableben des Spitzenbeamten habe sie kurz nach der Auffindung in Rossatz erfahren: „Ich war perplex. Das war eine ähnliche Dimension wie bei Prinzessin Diana.“ Natürlich sei darüber immer wieder gesprochen worden, „das entspricht ja der DNA der Menschen, dass man darüber spricht“, aber worum konkret es in diesen Gesprächen gegangen sei, das wisse sie heute nicht mehr, so Edtstadler auf die Frage der FPÖ. Der Ermittlungsstand war jedenfalls kein Thema. Allgemein hat man natürlich auch aufgrund der medialen Berichterstattung darüber gesprochen.
Zu etwaigen Unterstützungsleistungen des Justiz-Sektionschefs, im konkreten Fall für die ÖVP, bei Gesetzesentwürfen, Anfragen oder ähnlichem habe sie „keine Wahrnehmungen“, ebenso zu etwaigen Unterstützungen oder Beratungen bei den Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und Grünen im Jahr 2020.
Christian Pilnacek war einer der genialsten Juristen, die dieses Land je gesehen hat. Viele haben seinen Rat geschätzt – nicht nur die ÖVP.
Edtstadler zu Pilnaceks mutmaßliche Beratertätigkeiten
„Einer der genialsten Juristen des Landes“
Dazu lässt sie NEOS-Fraktionschefin Sophie Wotschke auch wissen, dass dies für sie sowieso außerhalb des Untersuchungsgegenstandes liege - was Vorsitzender Walter Rosenkranz allerdings dann klarstellte, da es hier um Motivlagen gehe. Auch was andere Kontakte Pilnaceks angeht, will die ehemalige Ministerin nichts mitbekommen haben.
Dass der ehemalige Spitzenbeamte zu Sebastian Kurz Kontakt gehabt hatte, habe sie nur aus der Zeitung entnommen: „Wenn Sie mich fragen, war Christian Pilnacek einer der genialsten Juristen, die dieses Land je gesehen haben. Ich weiß auch das, viele seinen Rat geschätzt haben, aber nicht nur die ÖVP.“
Sobotka: Pilnacek-Tapes „in KGB-Manier“ aufgenommen
Zuvor hatte Wolfgang Sobotka dem Untersuchungsausschuss Rede und Antwort gestanden. Er hatte die von Pilnacek in den „Cavalluccio-Tapes“ aufgebrachten Interventionsvorwürfe entschieden dementiert und darauf verwiesen, dass die Aufnahme nicht nur „in KGB-Manier“ erstellt worden sei, sondern Pilnacek wohl auch alkoholisiert gewesen sei.
Die Befragungstage Dienstag und Donnerstag dieser Woche sind bereits Teil des durch die FPÖ verlängerten U-Ausschusses. Regulär weiter geht es am 17. Dezember, an dem der ehemalige Kanzler Sebastian Kurz geladen ist, und am 18. Dezember. Reservetage sind noch für den Jänner vorgesehen.
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