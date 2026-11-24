„Versöhnliches Gespräch“ im Frühjahr 2023

Spätestens mit ihrem Wechsel an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte sei das Verhältnis „frostig“ gewesen: „Das muss ich unter Wahrheitspflicht so sagen. Gott hab‘ ihn selig.“ Auch als sie ihr Amt als Staatssekretärin im Innenministerium unter Herbert Kickl (FPÖ) antrat, habe Pilnacek das nur mit „mutig“ kommentiert. Im Frühjahr 2023 habe es schließlich einen Termin mit dem damals noch suspendierten Sektionschef gegeben, bei dem man sich auch ausgesprochen habe: „Nach seinem Tod habe ich mir dann gedacht, Gott sei Dank hatten wir diesen Termin noch, weil das ein versöhnliches Gespräch war.“