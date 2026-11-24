Manchester City hat aus den jüngsten vier Premier-League-Matches nur einen Punkt geholt, für Trainer Enzo Maresca Nachwirkungen des Trainerwechsels nach dem Ende der Ära von Pep Guardiola. „Es ist nicht kompliziert. Für mich ist es Teil des Prozesses. Es ist wie ein Reset, ein Neuanfang nach zehn Jahren mit demselben Trainer. Es ist nicht einfach, plötzlich etwas zu verändern“, erklärte Maresca. Setzen kann der einstige Guardiola-Assistent auf Erling Haaland, der sich bisher als Spezialist gegen den aktuellen italienischen Vizemeister erwiesen hat. Der Norweger, der nach 60 Spielen in der Königsklasse bei 61 Toren hält, hat in seinen drei Champions-League-Partien gegen den Club aus Neapel jedes Mal getroffen – darunter im Herbst 2019 zweimal für Salzburg.