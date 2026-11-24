Fünfter Spieltag in der Champions League: Wir berichten von sieben Spielen in der Konferenz – darunter über Manchester City, RB Leipzig und Real Madrid. Ab 21 Uhr live – siehe unten.
Hier die Spiele in Konferenz:
Manchester City hat aus den jüngsten vier Premier-League-Matches nur einen Punkt geholt, für Trainer Enzo Maresca Nachwirkungen des Trainerwechsels nach dem Ende der Ära von Pep Guardiola. „Es ist nicht kompliziert. Für mich ist es Teil des Prozesses. Es ist wie ein Reset, ein Neuanfang nach zehn Jahren mit demselben Trainer. Es ist nicht einfach, plötzlich etwas zu verändern“, erklärte Maresca. Setzen kann der einstige Guardiola-Assistent auf Erling Haaland, der sich bisher als Spezialist gegen den aktuellen italienischen Vizemeister erwiesen hat. Der Norweger, der nach 60 Spielen in der Königsklasse bei 61 Toren hält, hat in seinen drei Champions-League-Partien gegen den Club aus Neapel jedes Mal getroffen – darunter im Herbst 2019 zweimal für Salzburg.
Österreicher-Duell
Zu einem Österreicher-Duell könnte es in Leipzig kommen. Der Klub von Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald hat den RC Lens mit Samson Baidoo zu Gast. Nach vier Spielen steht nur ein Sieg (und 5:11 Tore) zu Buche, RB braucht also Zählbares. „Viel können wir uns nicht mehr erlauben. Also müssen wir jetzt abliefern“, sagte Baumgartner. Mit Lens dürfte ein eigentlich dankbarer Gegner nach Leipzig kommen. Vor der Länderspielphase gingen die Franzosen mit 1:9 beim italienischen Debütanten Como unter, was Trainer Yannick Cahuzac den Job kostete. Sein Nachfolger ist Didier Digard, bereits der dritte Lens-Coach in dieser Saison.
Mit Arsenal, das bisher nur gegen Bayern München (2:2) Punkte abgab, Aston Villa, Manchester City und Liverpool liegen aktuell vier englische Clubs in der CL-Tabelle unter den besten acht und damit auf direktem Kurs Richtung Achtelfinale. Aston Villa verteidigt am Dienstag in Istanbul gegen Galatasaray den Platz in der Spitzengruppe, City zu Hause gegen die in Europacup-Matches auf der Insel noch sieglose SSC Napoli.
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