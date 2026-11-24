Bill und Tom Kaulitz feiern am 5. Dezember das Comeback der ZDF-Show „Wetten, dass..?“. Die Unterstützung ihrer Vorgänger bleibt jedoch aus: TV-Moderator Thomas Gottschalk hat bereits vor wenigen Wochen gesagt, er werde die Show nicht schauen. Jetzt haben weitere Ex-Moderatoren abgesagt.
Weder Wolfgang Lippert noch Markus Lanz stehen für einen Auftritt bei der „Wetten, dass..?“-Neuauflage zur Verfügung, wie zunächst „t-online“ berichtete. Lanz hatte zunächst noch große Hoffnungen wegen der Show geäußert. „Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Ich mag die beiden sehr und wünsche ihnen, dass das klappt.“
„Reise ist mir zu anstrengend“
Auch Show-Erfinder Frank Elstner sagte den Kaulitz-Brüdern ab. Er wird nicht nach Halle reisen. „Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist die Reise von Baden-Baden nach Halle mit meinen 84 Jahren dann doch ein bisschen zu anstrengend“, sagte der TV-Veteran im Interview mit „Bild“. Trotzdem gibt er dem neuen Moderationsduo gute Chancen für die Liveshow: „Ich bin sicher, dass die Show ein Erfolg wird.“
Gottschalks werden Show nicht schauen
TV-Moderator Thomas Gottschalk (76) und seine Ehefrau haben bereits Ende Oktober gesagt, dass sie sich die Neuauflage der Unterhaltungsshow nicht ansehen werden. „Nein, wir schauen es nicht. Wir sind nicht zu Hause, sondern mit Freunden unterwegs“, sagte Karina Gottschalk.
Damit steht fest: Keiner der „Wetten, dass..?“-Veteranen wird am 5. Dezember in Halle (Saale) dabei sein. Dennoch erwarten die Zwillinge einige prominente Gäste. Unter anderem sollen Hollywood-Star Dwayne „The Rock“ Johnson und Schauspieler Kevin Hart live dabei sein.
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