„Reise ist mir zu anstrengend“

Auch Show-Erfinder Frank Elstner sagte den Kaulitz-Brüdern ab. Er wird nicht nach Halle reisen. „Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist die Reise von Baden-Baden nach Halle mit meinen 84 Jahren dann doch ein bisschen zu anstrengend“, sagte der TV-Veteran im Interview mit „Bild“. Trotzdem gibt er dem neuen Moderationsduo gute Chancen für die Liveshow: „Ich bin sicher, dass die Show ein Erfolg wird.“