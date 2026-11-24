Die Villacher Defensive war zuletzt offen wie ein Scheunentor! Mit 33 Gegentoren aus sechs Partien hatten die Adler große Probleme. Selbst Liga-Prügelknabe Vorarlberg (holte erst fünf Punkte!) hat im selben Zeitraum „nur“ 31 Treffer kassiert. „Die Probleme fangen bei uns aber schon im Angriffsdrittel an, es liegt nicht nur an der Arbeit in der eigenen Zone“, meint Co-Trainer Marco Pewal. „Wir haben wiederholt darüber gesprochen, wir müssen kompakter werden. Leichte Gegentore kurz nach dem Bully dürfen einfach nicht passieren.“