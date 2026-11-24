Vogelwild! Das beschreibt die Defensive der Villacher Adler derzeit am besten. Denn sogar Prügelknabe Vorarlberg kassierte in den letzten sechs Partien weniger Tore als der VSV. „Die Tiefe fehlt uns, wir können Ausfälle nur schwer kompensieren“, sagt Co-Trainer Marco Pewal. Und dann ist da noch ein zweites Thema, das den Verein beschäftigt.
Die Villacher Defensive war zuletzt offen wie ein Scheunentor! Mit 33 Gegentoren aus sechs Partien hatten die Adler große Probleme. Selbst Liga-Prügelknabe Vorarlberg (holte erst fünf Punkte!) hat im selben Zeitraum „nur“ 31 Treffer kassiert. „Die Probleme fangen bei uns aber schon im Angriffsdrittel an, es liegt nicht nur an der Arbeit in der eigenen Zone“, meint Co-Trainer Marco Pewal. „Wir haben wiederholt darüber gesprochen, wir müssen kompakter werden. Leichte Gegentore kurz nach dem Bully dürfen einfach nicht passieren.“
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