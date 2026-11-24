Sie weiß bis heute nicht genau, was es war. Das Supermodel: „Meine Lunge wäre beinahe kollabiert, ich bekam keine Luft mehr. Und dann hieß es schon: fünf, vier ...“ Trotz des Vorfalls schwebte sie dann mit floralen Engelsflügeln über den Laufsteg, ohne dass sie sich etwas anmerken ließ.