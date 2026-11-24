Nackt auf dem Cover, Enthüllungen im Interview: Auf dem Titel des neuen „Harper’s Bazaar“ gibt sich Bella Hadid die volle Blöße – und gewährt ungewöhnlich private Einblicke. Die 30-Jährige packt über dramatische Gesundheitsprobleme, den Druck der Modelbranche und ihre ganz privaten Lebensträume aus.
Hadid verriet, dass es für sie kurz vor ihrem Auftritt bei der Victoria’s Secret Fashion Show einen dramatischen Zwischenfall gab: „Ich wollte mich gerade dehnen, als plötzlich etwas mit meinem Schlüsselbein passierte.“
Sie weiß bis heute nicht genau, was es war. Das Supermodel: „Meine Lunge wäre beinahe kollabiert, ich bekam keine Luft mehr. Und dann hieß es schon: fünf, vier ...“ Trotz des Vorfalls schwebte sie dann mit floralen Engelsflügeln über den Laufsteg, ohne dass sie sich etwas anmerken ließ.
„Versuche einfach, mein Bestes zu geben“
Hadid leidet nach eigenen Angaben an POTS - eine Störung des vegetativen Nervensystem, bei dem der Körper Schwierigkeiten hat, den Blutkreislauf stabil zu halten – Endometriose und Borreliose. Die Erkrankungen können ihren Körper erheblich beeinträchtigen. Ihr Zustand schwanke stark: Auf Phasen, in denen sie sich gut fühle, folgten mitunter plötzliche Einbrüche – oft im ungünstigsten Moment.
„Ich muss begreifen, dass mein Körper vielleicht nicht alles verkraftet, was ich ihm zumute“, sagt sie. Ihr Kopf wolle weitermachen, doch der Körper setze Grenzen. „Ich glaube, die Menschen wissen nicht, wie sehr ich mit der Erschöpfung und den Schmerzen kämpfe. Ich versuche einfach, mein Bestes zu geben.“
Gerade in ihrem Beruf seien ihre gesundheitlichen Probleme eine besondere Herausforderung. „Der Druck ist enorm und wir alle haben ohnehin schon unsere Unsicherheiten. Manchmal können mein Körper und mein Gehirn einfach nicht zusammenarbeiten.“ Immerhin können sie eines ziemlich gut – „gekonnt über den Laufsteg gehen“.
Hadid träumt von ruhigem Kleinstadtleben
Doch trotz Ruhm und Erfolg hat Bella Hadid eine ganz eigene Vorstellung davon, was ein erfülltes Leben bedeutet. Während in der Modebranche Bekanntheit, Einkommen, Fernsehauftritte und Titelbilder als Maßstäbe für Erfolg gelten, träumt sie von einem deutlich ruhigeren Alltag.
„Für mich bedeutet Erfolg, in Frieden in einer Kleinstadt zu leben – mit einem Mann, den ich liebe, meinem Kind und meinen Tieren“, erklärt sie. Mit ihrem Freund Nathan Lacy scheint sie diesem Lebensideal näherzukommen. Schon lange träume sie davon, eine eigene Bäckerei mit regionalen Produkten zu eröffnen, dazu einen Blumenladen.
Auch kreativ möchte sie sich abseits des Model-Business verwirklichen: „Ich möchte Dinge tun, die meine Seele erfüllen.“ Was ein Muss für sie ist: „Ich möchte ein Gewächshaus, in dem ich gärtnern kann, ein eigenes Atelier für Glasbläserei und Keramik und als Mutter viele Kinder haben.“
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