„Für immer jung“ sangen einst schon Wolfgang Ambros und André Heller – und der Traum von der ewigen Jugend ist gerade so aktuell wie noch nie. Longevity (Langlebigkeit) nennt sich der neueste Trend. Das Ziel: möglichst lange und gesund zu leben. Einer, der den Trend auf die Spitze treibt, ist der 49-jährige US-Millionär Bryan Johnson. Der will seinen Alterungsprozess stoppen und sozusagen jünger werden. Um das zu schaffen, lebt er nicht einfach gesund und macht Sport, sondern gibt pro Jahr rund zwei Millionen Dollar aus. In einer Netflix-Dokumentation ist zu sehen, was er so treibt. Und obwohl vermutlich die wenigsten so viel Geld investieren, beschäftigen sich auch bei uns immer mehr Menschen mit dem Thema.