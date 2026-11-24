Für Jessica Alba hat die Scheidung von Cash Warren ein weiteres finanzielles Nachspiel. Die Schauspielerin muss ihrem früheren Ehemann aufgrund einer neuen gerichtlichen Entscheidung mehr als eine halbe Million US-Dollar überweisen.
Die Entscheidung traf das Superior Court von Los Angeles County. Im Zuge der Scheidungsvereinbarung wurde die Schauspielerin verpflichtet, ihrem Ex-Mann insgesamt 577.481 US-Dollar aus ihrem Unternehmens-Pensionsfonds von HonorBar Inc. zu überweisen. Mit der Zahlung seien den Berichten zufolge dann aber sämtliche Ansprüche aus Albas Unternehmen abgegolten. Weitere Leistungen aus ihrer Firma stünden Cash Warren laut Gerichtsbeschluss nicht mehr zu.
Bereits 3 Millionen zugesprochen bekommen
Bereits bei der Scheidungseinigung im Februar erhielt Warren zudem einen Ausgleich von 3 Millionen US-Dollar für die Aufteilung des Vermögens. Die Summe sollte laut Medienberichten in zwei Raten zu je 1,5 Millionen Dollar ausgezahlt werden. Ein Ehevertrag soll das Paar trotz des hohen Unternehmensvermögens beider Seiten nicht abgeschlossen haben.
2025 die Scheidung eingereicht
Jessica Alba und Cash Warren hatten sich 2004 bei den Dreharbeiten zum Film „Fantastic Four“ kennengelernt. Vier Jahre später heirateten sie heimlich. Im Dezember 2024 trennten sich die beiden, im Jänner 2025 reichte die Schauspielerin schließlich die Scheidung ein. Die Ehe wurde Anfang 2026 offiziell aufgelöst. Ihre Entscheidung hatte Alba zuvor öffentlich gemacht.
Während der Ehe weiterentwickelt
Auf Instagram erklärte sie, dass sie sich schon seit Jahren in einem persönlichen Veränderungsprozess befinde, sowohl als Einzelperson als auch innerhalb ihrer Beziehung. „Ich bin stolz darauf, wie wir uns als Paar und während unserer Ehe in den vergangenen 20 Jahren weiterentwickelt haben. Jetzt ist es für uns an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen und uns individuell weiterzuentwickeln“, schrieb sie damals.
Verzicht auf Unterhaltszahlungen
Bei der Scheidungsvereinbarung verzichteten beide auf gegenseitige Unterhaltszahlungen. Alba trägt inzwischen auch offiziell wieder ihren Geburtsnamen. Die drei gemeinsamen Kinder – Honor Marie (18), Haven Garner (15) und Hayes (8) – sollen weiterhin gemeinsam betreut werden. Für alle drei wurde ein gemeinsames Sorgerecht vereinbart.
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