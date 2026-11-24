Während der Ehe weiterentwickelt

Auf Instagram erklärte sie, dass sie sich schon seit Jahren in einem persönlichen Veränderungsprozess befinde, sowohl als Einzelperson als auch innerhalb ihrer Beziehung. „Ich bin stolz darauf, wie wir uns als Paar und während unserer Ehe in den vergangenen 20 Jahren weiterentwickelt haben. Jetzt ist es für uns an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen und uns individuell weiterzuentwickeln“, schrieb sie damals.