Laut einer Studie (Go Student, 2026) sind rund 43 Prozent der Kinder mit KI-Tools nicht oder nur unzureichend vertraut. Nach dem Motto „Zuerst Lernen ohne KI, dann über KI und dann Lernen mit KI“ präsentierte Bildungsminister Christoph Wiederkehr eine „KI-Strategie“. Sinnvoll, denn KI kann ein echter Lernbooster sein, wenn man sie richtig nutzt.