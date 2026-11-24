Die ukrainische Regierung hat einen Drohnenangriff vom Wochenende auf Schiffe in libyschen Gewässern als legitimen Akt der Selbstverteidigung gerechtfertigt. Russische Marineschiffe seien ebenso zulässige Ziele wie Frachtschiffe, die Militärausrüstung transportierten, sagte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha am Dienstag.
„Die Ukraine ‘zieht‘ niemanden in den Krieg hinein und ‘verlagert‘ den Krieg auch nirgendwohin“, schrieb er im Kurznachrichtendienst Telegram. „Die Ukraine respektiert die Souveränität und territoriale Integrität Libyens. Wir betonen, dass die Handlungen der Ukraine darauf abzielen, der bewaffneten russischen Aggression entgegenzuwirken, und nicht darauf, Libyen oder seiner Bevölkerung zu schaden“, teilte er weiter mit. Russland gefährde Drittstaaten, indem es deren zivile Infrastruktur für seine militärischen Zwecke nutze.
Zuvor hatte die libysche Regierung am Montag die ukrainische Militäraktion verurteilt, bei der die Korvette „Merkuri“ der russischen Marine im Hafen Benghazi versenkt worden war. Man werde es nicht hinnehmen, in den russisch-ukrainischen Konflikt hineingezogen zu werden, hieß es. Benghazi wird von dem Militärmachthaber Khalifa Haftar kontrolliert, dessen Libysche Nationale Armee Verbindungen zu Russland unterhält. Die international anerkannte Regierung in Tripolis kontrolliert den Westen Libyens.
Selenskyj bestätigte Drohnenangriff
Auch Italiens Außenminister Antonio Tajani äußerte sich besorgt. Es sei wichtig, eine Ausweitung des Konflikts auf die Mittelmeer-Region zu verhindern. Für Italien sei „die Achtung der Souveränität Libyens unerlässlich“, teilte das Ministerium mit.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte den Drohnenangriff am Samstag auf ein russisches Frachtschiff in den internationalen Gewässern des Finnischen Meerbusens. „Sparta II“ sei ein legitimes Ziel gewesen, weil es Waffen transportiert habe. Laut der Internetseite OpenSanctions steht das Schiff unter ukrainischen und US-Sanktionen wegen des Verdachts, Militärgüter aus Syrien nach Russland transportiert zu haben. Die 16 Besatzungsmitglieder wurden nach dem Drohnenangriff in Sicherheit gebracht, ein Seemann wurde leicht verletzt. Der Brand konnte gelöscht werden.
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