Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte den Drohnenangriff am Samstag auf ein russisches Frachtschiff in den internationalen Gewässern des Finnischen Meerbusens. „Sparta II“ sei ein legitimes Ziel gewesen, weil es Waffen transportiert habe. Laut der Internetseite OpenSanctions steht das Schiff unter ukrainischen und US-Sanktionen wegen des Verdachts, Militärgüter aus Syrien nach Russland transportiert zu haben. Die 16 Besatzungsmitglieder wurden nach dem Drohnenangriff in Sicherheit gebracht, ein Seemann wurde leicht verletzt. Der Brand konnte gelöscht werden.