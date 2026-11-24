Zwei von vier Briefwählern stimmten 2023 für Opposition

Die Bürger in dem EU-Land dürfen seit 2006 bei Parlamentswahlen und Referenden per Briefwahl abstimmen. Bei der Parlamentswahl 2023 machten fast 59.000 Slowaken in mehr als hundert Ländern von dieser Möglichkeit Gebrauch, das entsprach rund zwei Prozent der abgegebenen Stimmen. Fast drei Viertel von ihnen stimmten dabei für Oppositionsparteien. Slowaken, die im Ausland leben oder auf Reisen sind, können künftig nur noch in diplomatischen Vertretungen und anderen vom Außenministerium benannten Wahllokalen ihre Stimme abgeben.