In der Slowakei wurde die Briefwahl abgeschafft – auf Initiative der Regierung. „Die Briefwahl ist nicht glaubwürdig“, sagte der Abgeordnete Tibor Gaspar von der Regierungspartei Smer am Dienstag. Das Wahlgeheimnis könne dabei nicht garantiert werden. Die Opposition kritisierte diesen Schritt.
„Die Regierungskoalition hat Angst, die nächste Wahl zu verlieren“, sagte der Parteichef der oppositionellen Christdemokraten, Milan Majersky. Andere Oppositionsabgeordnete kündigten an, wegen der Gesetzesänderung vor das Verfassungsgericht zu ziehen.
Zwei von vier Briefwählern stimmten 2023 für Opposition
Die Bürger in dem EU-Land dürfen seit 2006 bei Parlamentswahlen und Referenden per Briefwahl abstimmen. Bei der Parlamentswahl 2023 machten fast 59.000 Slowaken in mehr als hundert Ländern von dieser Möglichkeit Gebrauch, das entsprach rund zwei Prozent der abgegebenen Stimmen. Fast drei Viertel von ihnen stimmten dabei für Oppositionsparteien. Slowaken, die im Ausland leben oder auf Reisen sind, können künftig nur noch in diplomatischen Vertretungen und anderen vom Außenministerium benannten Wahllokalen ihre Stimme abgeben.
Regierungskoalition verlor absolute Mehrheit im Parlament
Die Regierungskoalition unter Führung von Ministerpräsident Robert Ficos Partei Smer hatte kürzlich nach dem Austritt mehrerer Abgeordneter die absolute Mehrheit im Parlament verloren. Dank der Unterstützung von ehemaligen Verbündeten, die inzwischen als unabhängige Abgeordnete im Parlament sitzen, kam sie aber auf eine Mehrheit von 79 Stimmen in dem 150 Abgeordnete zählenden Nationalrat in Bratislava.
Kritiker der Gesetzesänderung argumentieren, dass die Abschaffung der Briefwahl insbesondere Menschen mit Behinderungen oder Bewohnern abgelegener Regionen die Stimmabgabe erschwert. Zudem warnen sie vor einer Benachteiligung von Slowaken, die in Staaten ohne Botschaft oder Konsulat ihres Heimatlandes leben. Mehr als 300.000 Slowaken wohnen nach offiziellen Angaben etwa in den USA, wo Bratislava nur zwei diplomatische Vertretungen in Washington und New York unterhält.
Regierungsgegner organisieren seit der Rückkehr von Fico ins Amt des Ministerpräsidenten 2023 regelmäßig Proteste gegen den Regierungschef, der trotz des Ukraine-Kriegs enge Verbindungen zu Kreml-Chef Wladimir Putin unterhält. Vor einer Woche warfen ihm tausende Demonstranten in Bratislava seine Nähe zu Moskau und Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit vor. Ficos Regierung hatte vor kurzem Bestimmungen verschärft, um die Medien stärker zu kontrollieren und die Rechte von LGBTQ-Personen einzuschränken.
Fico geriet auch wiederholt in Konflikt mit der Europäischen Union. Im vergangenen Jahr änderte das slowakische Parlament die Verfassung und beanspruchte in Fragen der sogenannten nationalen Identität den Vorrang slowakischen Rechts gegenüber EU-Recht.
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