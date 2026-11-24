Wenn Beschäftigte regelmäßig im Homeoffice arbeiten, muss die Firma die dafür nötige Internetverbindung entweder bereitstellen oder für deren Kosten aufkommen. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat einer entsprechenden Klage eines Zentralbetriebsrats recht gegeben.
Laut Gesetz muss der Arbeitgeber bei Telearbeit die dafür nötigen „digitalen Arbeitsmittel“ zur Verfügung stellen oder die „angemessenen und erforderlichen Kosten“ tragen. Im konkreten Fall beanstandete der Betriebsrat eines Unternehmens dessen „Remote Work Richtlinie“. Laut dieser sollte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Laptop und Laptopzubehör zur Verfügung gestellt werden. Ein darüber hinausgehender Aufwandersatz wurde aber ausgeschlossen.
Der OGH hielt nun fest, dass die Internetverbindung Teil der „digitalen Arbeitsmittel“ sei und damit ebenfalls abgegolten werden müsse. Bereits das Adjektiv „digital“ schließe nicht aus, dass „auch unkörperliche Arbeitsmittel – z.B. Software – erfasst sind“, heißt es in einer Aussendung. Zudem würden die Gesetzesmaterialien neben der erforderlichen IT-Hardware und Software auch die tatsächlich notwendige Datenverbindung zu den digitalen Arbeitsmitteln zählen.
„Angemessene Pauschalabgeltung“
Die Kosten für die Internetverbindung können laut dem Urteil entweder in Form „einer angemessenen Pauschalabgeltung oder anteilig nach dem Ausmaß der betrieblichen Nutzung im Verhältnis zum Privatnutzungsanteil“ abgegolten werden.
In der Praxis zahlen bereits viele Unternehmen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Homeoffice-Pauschale. Üblicherweise gibt es auch Vereinbarungen, in denen zum Beispiel festgehalten ist, wie oft die Beschäftigten im Homeoffice arbeiten dürfen. Einen Rechtsanspruch gibt es nicht. Im kommenden Jahr wird die Steuerfreiheit der Telearbeitspauschale wegfallen. Bisher waren bis zu drei Euro pro Telarbeitstag für maximal 100 Tage steuerfrei. Mit dem Wegfall drohen höhere Lohnnebenkosten.
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