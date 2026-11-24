In der Praxis zahlen bereits viele Unternehmen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Homeoffice-Pauschale. Üblicherweise gibt es auch Vereinbarungen, in denen zum Beispiel festgehalten ist, wie oft die Beschäftigten im Homeoffice arbeiten dürfen. Einen Rechtsanspruch gibt es nicht. Im kommenden Jahr wird die Steuerfreiheit der Telearbeitspauschale wegfallen. Bisher waren bis zu drei Euro pro Telarbeitstag für maximal 100 Tage steuerfrei. Mit dem Wegfall drohen höhere Lohnnebenkosten.