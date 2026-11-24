Spagat zwischen Wahrscheinlichkeitstheorie und Trampolinspringen: Ein hochbegabter Schüler aus St. Florian bei Linz sitzt einmal wöchentlich statt im Klassenzimmer in den Hörsälen der Linzer Johannes Kepler Universität. Die „Krone“ traf das Wunderkind, das in der Volksschule auch ganz andere Erfahrungen gemacht hatte.