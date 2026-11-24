Eigentlich hätte die Legislaturperiode erst im kommenden Jahr geendet. Doch Pedro Sánchez’ linke Minderheitsregierung – ein fragiles Bündnis aus seiner sozialdemokratischen PSOE, Linkspopulisten sowie katalanischen und baskischen Separatisten – hatte zuletzt kaum noch parlamentarischen Spielraum. Nachdem selbst eigene Unterstützer zwei Regierungsdekrete zum Wohnungsmarkt durchfallen ließen, ging der Regierungschef zur Flucht nach vorn über und setzte Neuwahlen an. Er hoffe, das linke Lager noch einmal zu mobilisieren und die politische Initiative zurückzugewinnen, sagt Markus Rosenberger, Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Madrid.