Wenn Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Dienstag zum Staatsbesuch in Madrid eintrifft, betritt er ein Land im Ausnahmezustand des Wahlkampfs. Nur vier Tage trennen Spanien dann noch von den vorgezogenen Parlamentswahlen am Sonntag. Das Programm in der Hauptstadt ist bewusst auf diplomatische Zurückhaltung angelegt. Doch hinter den protokollarischen Kulissen tobt eine erbitterte Machtprobe.
Eigentlich hätte die Legislaturperiode erst im kommenden Jahr geendet. Doch Pedro Sánchez’ linke Minderheitsregierung – ein fragiles Bündnis aus seiner sozialdemokratischen PSOE, Linkspopulisten sowie katalanischen und baskischen Separatisten – hatte zuletzt kaum noch parlamentarischen Spielraum. Nachdem selbst eigene Unterstützer zwei Regierungsdekrete zum Wohnungsmarkt durchfallen ließen, ging der Regierungschef zur Flucht nach vorn über und setzte Neuwahlen an. Er hoffe, das linke Lager noch einmal zu mobilisieren und die politische Initiative zurückzugewinnen, sagt Markus Rosenberger, Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Madrid.
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