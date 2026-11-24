Der LASK-Trainer hob die physische Stärke von Bodö/Glimt hervor und wies darauf hin, dass beim vierfachen norwegischen Meister und aktuellen Vizechampion der Stamm des Kaders seit Jahren weitgehend unverändert sei. Zudem müsse man sich auf einen schwierigen Untergrund gefasst machen. „Es wird ganz anders, weil der Ball anders springt, und wir kennen das nicht, weil wir noch nicht darauf trainiert haben“, sagte Kühbauer am Montag vor dem Abflug in den hohen Norden.