Termine nur für ausgewählte Vertreter

Die Konferenz wurde so lange verlängert wie nie zuvor. Währenddessen beklagte ein Mitglied des Verhandlungsteams eines kleinen Inselstaats, ein vereinbartes Treffen mit der türkischen und der australischen Konferenzleitung sei erneut abgesagt worden. Vertreter Riads hätten dagegen regelmäßig Zugang gehabt, erklärten die Unterhändler aus den genannten Regionen und Inselstaaten. In der Nacht auf Sonntag hätten saudi-arabische, chinesische und russische Regierungsvertreter häufig die Büros der Konferenzpräsidentschaft aufgesucht, schilderten Delegierte der Nachrichtenagentur Reuters. Andere Gruppen hätten zugleich Mühe gehabt, Termine zu bekommen. Die türkische Präsidentschaft teilte mit, keine Gruppe und kein Land sei bevorzugt behandelt worden. Stellungnahmen Saudi-Arabiens und Australiens lagen zunächst nicht vor.