Die 31. UNO-Klimakonferenz (COP31) im türkischen Antalya ist am Sonntag gescheitert (die „Krone“ berichtete). Unterhändler aus Europa, Lateinamerika, Asien, Afrika und kleinen Inselstaaten sprechen nun von einem unverhältnismäßig großen Einfluss von Saudi-Arabien.
Das Königreich habe den Widerstand gegen Formulierungen angeführt, die eine geringere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen fordern, sagten sie. Dies sei der Hauptgrund dafür, dass erstmals seit 2009 keine politische Einigung zustande gekommen sei.
Die EU, mehrere kleine Inselstaaten und andere vom Klimawandel besonders bedrohte Länder hatten erklärt, sie könnten keinen Text ohne Erwähnung von Öl, Gas und Kohle akzeptieren. Wissenschaftlern zufolge treiben diese Brennstoffe die Erderwärmung an. „Diese COP ist meiner Ansicht nach von einigen Ölstaaten gekapert worden“, sagte der irische Klimaminister Darragh O‘Brien der Nachrichtenagentur Reuters. Er antwortete im Namen der EU auf eine Frage nach der Rolle Saudi-Arabiens.
Diese COP ist meiner Ansicht nach von einigen Ölstaaten gekapert worden.
Irlands Klimaminister Darragh O‘Brien
Bild: AP/Khalil Hamra
Termine nur für ausgewählte Vertreter
Die Konferenz wurde so lange verlängert wie nie zuvor. Währenddessen beklagte ein Mitglied des Verhandlungsteams eines kleinen Inselstaats, ein vereinbartes Treffen mit der türkischen und der australischen Konferenzleitung sei erneut abgesagt worden. Vertreter Riads hätten dagegen regelmäßig Zugang gehabt, erklärten die Unterhändler aus den genannten Regionen und Inselstaaten. In der Nacht auf Sonntag hätten saudi-arabische, chinesische und russische Regierungsvertreter häufig die Büros der Konferenzpräsidentschaft aufgesucht, schilderten Delegierte der Nachrichtenagentur Reuters. Andere Gruppen hätten zugleich Mühe gehabt, Termine zu bekommen. Die türkische Präsidentschaft teilte mit, keine Gruppe und kein Land sei bevorzugt behandelt worden. Stellungnahmen Saudi-Arabiens und Australiens lagen zunächst nicht vor.
Wenn fossile Brennstoffe im Abschlusstext nicht erwähnt werden dürfen, dann haben die Ölstaaten auf dieser COP offenbar eine lautere Stimme.
Dänemarks Klimaministerin Samira Nawa
Bild: EPA/ANTONIO BAT
Bei einigen Unterhändlern blieb der Eindruck zurück, dass die Förderländer von Öl, Gas und Kohle mehr Macht hätten als die Befürworter eines schnelleren Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Welt. Diese Rohstoffe haben zum Klimawandel beigetragen. „Wenn fossile Brennstoffe im Abschlusstext nicht erwähnt werden dürfen, dann haben die Ölstaaten auf dieser COP offenbar eine lautere Stimme“, sagte die dänische Klimaministerin Samira Nawa. Saudi-Arabien und andere Mitglieder der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) wehren sich seit Langem gegen Formulierungen, die fossile Brennstoffe ins Visier nehmen. Sie argumentieren, diese Energieträger müssten auf absehbare Zeit Teil des weltweiten Energiemixes bleiben.
Die Fronten sind verhärtet
In den Texten der Klimakonferenzen 2021 in Glasgow und 2023 in Dubai waren fossile Brennstoffe ausdrücklich erwähnt worden. Mehrere Unterhändler sagten, die Position Riads sei in Antalya gestärkt worden, weil sich die USA nicht aktiv an der COP31 beteiligt hätten. Zudem habe die enge Abstimmung zwischen den USA und China gefehlt. Sie hatte bei früheren Konferenzen den Weg zu Kompromissen geebnet. „Es gibt nicht mehr ein oder zwei große Akteure, die helfen, die Grenzen der Diskussion abzustecken. Diese Grenzen sind unschärfer geworden“, so Singapurs Umweltministerin Grace Fu.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.