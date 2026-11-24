Gewalt darf kein Randthema sein

Auch abseits der 16 Tage gegen Gewalt muss das Thema stärker in den öffentlichen Fokus rücken. Knapp 65.000 Menschen haben laut #aufstehn bereits die Petition „Gewalt an Frauen stoppen!“ unterzeichnet. Die Kunstinstallation wird in den kommenden Wochen noch an zwei weiteren Orten in Wien zu sehen sein: am 2. Dezember am Platz der Menschenrechte und am 10. Dezember am Columbusplatz.