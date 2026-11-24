Mitten am Wiener Heldenplatz stand am Dienstag plötzlich eine Tür. Darauf die Aufschrift „Der gefährlichste Ort für Frauen“. Wer durch den Türspion blickte, bekam eine ebenso simple wie erschreckende Antwort: das eigene Zuhause. Mit dieser Kunstinstallation machte die Organisation #aufstehn auf Gewalt gegen Frauen in Österreich aufmerksam.
Es ist ein Ort, an dem man sich eigentlich sicher und geborgen fühlen sollte. Doch für viele Frauen in Österreich sieht die Realität anders aus. Anlässlich der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen, die am Mittwoch starten, enthüllte die Organisation #aufstehn am Dienstag eine Kunstinstallation der beiden Kunstschaffenden Hannah Horn und Jona Zwiessler am Wiener Heldenplatz.
Gefahr in den eigenen vier Wänden
Die Botschaft dahinter ist deutlich: Die Gefahr geht oftmals nicht von einem Fremden auf der Straße aus, sondern von Menschen, denen die Frauen eigentlich vertrauen. Bei allen 20 von der Organisation in diesem Jahr angeführten Femiziden in Österreich stammten die mutmaßlichen Täter aus dem Umfeld der Betroffenen.
„Fast nie geht die Gefahr vom ‘fremden Mann im Gebüsch‘ aus“, betonte Maria Mayrhofer, Co-Geschäftsführerin von #aufstehn. Vielmehr sitze die Gefahr oftmals schon jahrelang mit auf der Fernsehcouch.
Wenn das Geld zum Hindernis wird
Dass sich viele Frauen nicht einfach aus einer Gewaltbeziehung lösen können, hat auch finanzielle Gründe. Klaudia Frieben, Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings, nahm deshalb die Politik in die Pflicht. Es brauche entsprechende Rahmenbedingungen, damit Frauen finanziell unabhängig und selbstbestimmt leben können.
Auch Opferschutz-Anwältin Sonja Aziz fand am Heldenplatz deutliche Worte: „Die Verantwortung für die Gewalt trägt der Täter. Die Verantwortung für wirksamen Schutz trägt der Staat.“ Sie fordert unter anderem verpflichtende und regelmäßige Schulungen für Richter, Staatsanwälte und weitere Fachkräfte, die mit Gewaltbetroffenen arbeiten.
Gewalt darf kein Randthema sein
Auch abseits der 16 Tage gegen Gewalt muss das Thema stärker in den öffentlichen Fokus rücken. Knapp 65.000 Menschen haben laut #aufstehn bereits die Petition „Gewalt an Frauen stoppen!“ unterzeichnet. Die Kunstinstallation wird in den kommenden Wochen noch an zwei weiteren Orten in Wien zu sehen sein: am 2. Dezember am Platz der Menschenrechte und am 10. Dezember am Columbusplatz.
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