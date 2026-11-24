Bedienstete des Bundesheers entdeckten zufällig den Brand eines Hauses in Kindberg, in dem sich eine Mutter und ihr schwer behinderter Sohn aufhielten. Sie griffen beherzt ein und befreiten sie aus dem Flammenhaus!
Einer Militärstreife des steirischen Bundesheers ist es zu verdanken, dass eine Mutter und ihre schwer beeinträchtigter Sohn aus Kindberg noch am Leben sind. Die Soldaten, die am 17. November auf der Semmering Schnellstraße im Verkehrsdienst unterwegs waren, sahen dicke Rauchschwaden aufsteigen. Sofort machten sie sich auf den Weg zum Brandgeschehen, alarmierten Feuerwehr und Polizei.
Danach stürmten sie in das Haus und fanden tatsächlich die Frau und ihren 26 Jahre alten beeinträchtigten Sohn. Mit vereinten Kräften befreiten sie die Bewohner aus dem komplett verrauchten Haus. „Als wir beim Haus angekommen sind, stand der Heizraum im Untergeschoß bereits im Vollbrand. Wir konnten die Ausbreitung des Feuers auf das gesamte Gebäude verhindern, dennoch ist es durch den Rauch komplett beschädigt und unbewohnbar“, sagt Christian Deschmann, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Kindberg im Gespräch mit der „Krone“.
Wir konnten die Ausbreitung des Feuers auf das gesamte Gebäude verhindern, dennoch ist es durch den Rauch komplett beschädigt und unbewohnbar.
Christian Deschmann, Kommandant FF Kindberg
Wie viel von der Versicherung nach dem Feuerdrama gedeckt ist, lässt sich derzeit noch nicht sagen, dazu laufen die Erhebungen. Aber die Familie braucht auch unbedingt Soforthilfe, es fehlt an allem – von der Winterkleidung bis hin zu Utensilien für den Sohn.
Und da ist die „Krone“-Familie mit ihrem bekannt großen Herzen wieder am Zug. Wir haben das Spendenkonto unserer „Krone hilft“-Aktion, die bekanntlich nachhaltig, unbürokratisch und schnell helfen kann, sofort mit dem Kennwort „Kindberg“ ausgestattet. Wenn Sie helfen möchten, jetzt so kurz vor Weihnachten – hier kommt Ihre Hilfe zu 100 Prozent an.
Konto: Verein Krone-Leser helfen, AT15 2081 5000 4456 9523,
KW Kindberg
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