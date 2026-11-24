Danach stürmten sie in das Haus und fanden tatsächlich die Frau und ihren 26 Jahre alten beeinträchtigten Sohn. Mit vereinten Kräften befreiten sie die Bewohner aus dem komplett verrauchten Haus. „Als wir beim Haus angekommen sind, stand der Heizraum im Untergeschoß bereits im Vollbrand. Wir konnten die Ausbreitung des Feuers auf das gesamte Gebäude verhindern, dennoch ist es durch den Rauch komplett beschädigt und unbewohnbar“, sagt Christian Deschmann, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Kindberg im Gespräch mit der „Krone“.