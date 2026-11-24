Auch Deutsche darunter
Hacker zeigen: Über 600.000 für Putin gestorben
Der brutale Angriffskrieg auf die Ukraine lässt die Zahl der russischen Gefallenen immer weiter steigen. Eine neue Auswertung gehackter Geheimdaten liefert nun nicht nur eine noch dramatischere Verlustbilanz – sie zeigt auch, wer für Wladimir Putin an der Front stirbt. Darunter sind sogar neun Deutsche.
Mehr als 600.000 getötete Soldaten – diese erschreckende Zahl steht mittlerweile in einer neuen Auswertung der russischen Kriegsverluste. Bereits Anfang November hatten gehackte Daten der russischen Statistikbehörde Rosstat auf Hunderttausende Tote hingedeutet.
Eine nun veröffentlichte Recherche des deutschen „Spiegel“ geht noch einen Schritt weiter. Sie zeigt auch, aus welchen Bevölkerungsgruppen sich die Gefallenen zusammensetzen. Besonders brisant: Unter ihnen befinden sich offenbar auch neun deutsche Staatsbürger.
Zahl wohl deutlich über bisherigen Schätzungen
Konkret wurden in den ausgewerteten Unterlagen zwischen Ende Februar 2022 und Ende September 2026 mindestens 490.671 Todesfälle von Angehörigen des russischen Militärs registriert. Aufgrund verspäteter Eintragungen und noch nicht offiziell für tot erklärter Vermisster geht das Magazin allerdings von mehr als 600.000 getöteten russischen Soldaten aus. Die tatsächliche Zahl könnte somit deutlich über den bislang bekannten Schätzungen liegen.
Besonders überraschend ist der Fund von neun deutschen Staatsbürgern in den Datensätzen. Dabei soll es sich um Männer handeln, die offenbar aufseiten Russlands gegen die Ukraine gekämpft haben. Ihre Namen sowie Angaben zu Todesort und Todesursache finden sich laut „Spiegel“ in den Unterlagen.
Darüber hinaus wurden 478 Kriegstote mit deutschem Geburtsort erfasst. Dabei dürfte es sich vielfach um Kinder sowjetischer Fachkräfte oder Armeeangehöriger handeln, die zeitweise in der ehemaligen DDR gelebt hatten und später in die Sowjetunion oder deren Nachfolgestaaten zurückkehrten.
Vor allem arme Regionen bezahlen hohen Preis
Die Daten geben auch Aufschluss darüber, wer besonders häufig für Putins Angriffskrieg stirbt. Demnach stammen überdurchschnittlich viele Gefallene aus wirtschaftlich schwachen Regionen Russlands, insbesondere aus ärmeren Grenzgebieten.
Auffällig ist außerdem die Altersstruktur. Unter den Toten finden sich zunehmend ältere Männer. Während zu Kriegsbeginn vor allem jüngere Berufssoldaten betroffen waren, hat sich das Bild mittlerweile offenbar verändert.
Enorme Verluste weiten sich aus
Auch Kämpfer aus Zentralasien tauchen in den Unterlagen auf. Die Auswertung zeichnet damit ein Bild einer russischen Armee, deren enorme Verluste längst nicht mehr nur eine bestimmte Gruppe von Soldaten treffen.
Die Zahlen beruhen auf Daten, die Hacker von den Servern der russischen Statistikbehörde Rosstat erbeutet und ausgewählten Medien zur Verfügung gestellt haben. Eine unabhängige Überprüfung der gesamten Verlustbilanz ist nicht möglich. Der Kreml selbst veröffentlicht keine verlässliche Gesamtzahl seiner im Ukraine-Krieg getöteten Soldaten.
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