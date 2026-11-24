Zahl wohl deutlich über bisherigen Schätzungen

Konkret wurden in den ausgewerteten Unterlagen zwischen Ende Februar 2022 und Ende September 2026 mindestens 490.671 Todesfälle von Angehörigen des russischen Militärs registriert. Aufgrund verspäteter Eintragungen und noch nicht offiziell für tot erklärter Vermisster geht das Magazin allerdings von mehr als 600.000 getöteten russischen Soldaten aus. Die tatsächliche Zahl könnte somit deutlich über den bislang bekannten Schätzungen liegen.