Spar-Manager: „Keine Entwarnung“

Die Sondersteuer für ausländische Supermarktketten beträgt 4,5 Prozent des Jahresumsatzes. Für ungarische Franchiseketten und nationale Anbieter sind es nur 0 bis 0,15 Prozent. Spar kostete diese Steuer im Vorjahr rund 80 Millionen Euro und in diesem Jahr bis zu 90 Millionen Euro. „Die Aufhebung der Margenbeschränkungen bedeutet keine Entwarnung“, kommentierte Manager Peter Manhartsberger den Beschluss der Regierung. So werde die Sondersteuer ab 2027 erhöht, die untere Progressionsstufe wird laut Manhartsberger „verdreifacht“. „Mit der Beibehaltung der Sondersteuer kassiert Ungarn weiterhin jene Investitionsgelder ausländischer Unternehmen ein, die ansonsten in die Erneuerung des Filialsystems investiert würden“, kritisierte der Manager.