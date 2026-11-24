Ungarns Parlament hat am Dienstag die umstrittene Margenbeschränkung für Supermarktketten wieder aufgehoben. Davon ist unter anderem die österreichische Spar-Gruppe betroffen. Seit dem Vorjahr beschränkt Ungarn die Spanne zwischen EInkaufs- und Verkaufspreis vorwiegend für ausländische Einzelhändler.
Bei bestimmten Lebensmitteln beträgt diese 10 Prozent, bei Drogerieartikeln 15 Prozent. Vom Margendeckel bei der österreichischen Spar-Gruppe waren mehr als 700 Produkte betroffen. Die Margenbeschränkung kostete dem Konzern im Vorjahr umgerechnet etwa 30 Millionen Euro und heuer schätzungsweise 40 Millionen Euro.
Die Abschaffung der Margenbegrenzung begründet die ungarische Regierung damit, dass sich die Inflationsentwicklung bei den betroffenen Lebensmitteln und Drogeriewaren „normalisiert“ und der Forint gegenüber dem Euro aufgewertet habe. Darüber hinaus hätten Händlerinnen und Händler die Deckelung oft durch Preiserhöhungen bei nicht regulierten Produkten ausgeglichen. Die EU-Kommission verklagte Ungarn wegen der Supermarkt-Sondersteuer und der Handelsmargenbeschränkung heuer vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH).
Spar-Manager: „Keine Entwarnung“
Die Sondersteuer für ausländische Supermarktketten beträgt 4,5 Prozent des Jahresumsatzes. Für ungarische Franchiseketten und nationale Anbieter sind es nur 0 bis 0,15 Prozent. Spar kostete diese Steuer im Vorjahr rund 80 Millionen Euro und in diesem Jahr bis zu 90 Millionen Euro. „Die Aufhebung der Margenbeschränkungen bedeutet keine Entwarnung“, kommentierte Manager Peter Manhartsberger den Beschluss der Regierung. So werde die Sondersteuer ab 2027 erhöht, die untere Progressionsstufe wird laut Manhartsberger „verdreifacht“. „Mit der Beibehaltung der Sondersteuer kassiert Ungarn weiterhin jene Investitionsgelder ausländischer Unternehmen ein, die ansonsten in die Erneuerung des Filialsystems investiert würden“, kritisierte der Manager.
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