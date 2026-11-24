In der Advent- und Weihnachtszeit steigt die Brandgefahr. Besonders durch den Umgang mit Kerzen komme es vermehrt zu Wohnungsbränden, warnt das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV). 2025 sind 46 Menschen durch Flammen ums Leben gekommen.
Im Vorjahr entstanden in Österreich 1341 Brände durch offenes Licht und Feuer, so die Daten der Brandverhütungsstellen. 46 Menschen kamen 2025 durch Brände ums Leben, fünf dieser Ereignisse wurden durch Kerzen ausgelöst, hieß es am Dienstag bei einer Pressekonferenz.
Kleine Brände häufig selbst gelöscht
„Wir erwarten in den kommenden Monaten einen Anstieg an Wohnungsbränden“, sagte KFV-Geschäftsführerin Johanna Trauner-Karner. Man gehe von einer hohen Dunkelziffer aus, da kleinere Entstehungsbrände häufig selbst gelöscht werden. Deshalb habe man eine Erhebung unter 4115 Befragten durchgeführt. 14 Prozent gaben an, bereits einen Brand im eigenen Zuhause erlebt zu haben.
Bei Bränden durch offenes Feuer entfielen nach Angaben von Betroffenen 50 Prozent auf gewöhnliche Kerzen, 18 Prozent auf Adventkranzkerzen und sieben Prozent auf Kerzen an Weihnachtsbäumen. Außerdem entstünden viele Feuer in der Küche.
„Präventionsaufrufe ernst nehmen“
Auch für seine Branche sei Feuer ein wesentliches Thema, berichtete Christian Eltner, Generalsekretär des Verbands der Versicherungsunternehmen Österreichs. In den vergangenen fünf Jahren seien deshalb 3,3 Milliarden Euro an Leistungen bezahlt worden, 2025 waren es 754 Millionen Euro. Sowohl die Schadenszahlungen, als auch die -fälle würden steigen. Er appellierte, Präventionsaufrufe ernst zu nehmen. Denn „Versicherungen zahlen wirtschaftliche Schäden, können aber menschliches Leid nicht ersetzen“.
500 Brände durch Kerzen
„Brände im Zusammenhang mit offenem Licht und Feuer sind häufig“, betonte auch Günther Schwabegger, Pressesprecher der Brandverhütungsstelle für Oberösterreich (BVS OÖ). 2025 entstanden 1341 Brände durch offenes Licht und Feuer. Etwa ein Viertel davon, also rund 330 pro Jahr, stünden laut Statistiken im Zusammenhang mit Kerzen. Inklusive Dunkelziffer gehe man von „deutlich über 500“ Bränden durch Kerzen pro Jahr in Österreich aus.
Vorsichtsmaßnahmen setzen
Die Flamme einer Kerze könne in der Außenzone 1400 Grad Celsius erreichen, sagte Schwabegger. Zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen zähle, sie sicher aufzustellen und genug Abstand zu brennbaren Materialien wie etwa Vorhängen zu halten. Zudem solle man diese beaufsichtigen oder auf LED-Lichter setzen. Rauchmelder helfen dabei, ein Feuer früh zu bemerken. Außerdem müssen geeignete Löschmittel jederzeit griffbereit sein. Schwabegger empfahl, eine Löschdecke anzuschaffen. Diese sei auch in der Küche sinnvoll – Fettbrände dürfen keinesfalls mit Wasser gelöscht werden.
Wie ein brennender Adventkranz mit einer solchen Decke gelöscht werden kann, demonstrierte Schwabegger vor Pressevertreterinnen und -vertretern. „Mit der Löschdecke kann man sich selber schützen. Man hält sie vor den eigenen Körper.“ Dann lege man sie über das Feuer und erstickt damit die Flamme. Hat sich das Feuer ausgebreitet, gilt es, sich und andere Personen in Sicherheit zu bringen, die Türen zum brennenden Raum zu schließen und die Feuerwehr zu rufen.
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