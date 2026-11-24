Wie ein brennender Adventkranz mit einer solchen Decke gelöscht werden kann, demonstrierte Schwabegger vor Pressevertreterinnen und -vertretern. „Mit der Löschdecke kann man sich selber schützen. Man hält sie vor den eigenen Körper.“ Dann lege man sie über das Feuer und erstickt damit die Flamme. Hat sich das Feuer ausgebreitet, gilt es, sich und andere Personen in Sicherheit zu bringen, die Türen zum brennenden Raum zu schließen und die Feuerwehr zu rufen.