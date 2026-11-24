Was am Donnerstag vom Himmel fällt, klingt bei Marcus Wadsak zunächst nach einer komplizierten wissenschaftlichen Angelegenheit. Der ORF-Meteorologe spricht von „Hydrometeoren“ und einem „hexagonalen Wasserkristallgemisch“, das Österreich bevorsteht. Dahinter verbirgt sich allerdings etwas, das jeder kennt.
Wadsak nimmt auf Facebook die bevorstehende Wetterlage mit einer gehörigen Portion Humor. Am Donnerstag würden „Hydrometeore, also Partikel aus Dihydrogenmonoxid in fester und flüssiger Form vom Firmament“ fallen, schreibt der Meteorologe. Größtenteils handle es sich dabei um ein „hexagonales Wasserkristallgemisch“. Übersetzt bedeutet das: Es schneit!
Was ist tatsächlich zu erwarten?
Tatsächlich steht Österreich ein kräftiger Wintereinbruch bevor. Bereits am Mittwochabend breitet sich der Schneefall von Westen kommend auf weite Teile des Landes aus. Am Donnerstag legt der Winter dann vor allem im Süden und Osten richtig los. Auch Wien darf sich auf eine ordentliche Portion der weißen Pracht einstellen.
Laut Prognose können verbreitet zehn bis 20 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen. In höheren Lagen sind örtlich sogar bis zu 30 Zentimeter möglich. Selbst im östlichen Flachland und in Städten wie Wien, Graz und St. Pölten könnten innerhalb von rund zehn Stunden zehn bis 15 Zentimeter Schnee fallen. Allerdings gibt es bei den genauen Mengen noch Unsicherheiten.
Was sind eigentlich Hydrometeore?
Hinter dem ungewöhnlichen Begriff, den Wadsak verwendet, steckt tatsächlich ein meteorologischer Fachausdruck. Hydrometeore sind Produkte aus Wasserdampf in flüssiger oder fester Form, die sich in der Atmosphäre befinden.
Dazu gehören nicht nur Regentropfen und Schneeflocken, sondern auch Nebel, Wolken, Hagel, Tau oder Raureif. Selbst Gischt und aufgewirbelter Schnee zählen dazu. Wadsaks Ankündigung ist also durchaus korrekt – wenn auch deutlich komplizierter formuliert als die übliche Wettervorhersage.
Am Freitag soll der Schneefall bereits wieder deutlich nachlassen. Kalt bleibt es allerdings: Am Wochenende können die Temperaturen in manchen Regionen sogar auf bis zu minus zehn Grad sinken
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