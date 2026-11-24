Was ist tatsächlich zu erwarten?

Tatsächlich steht Österreich ein kräftiger Wintereinbruch bevor. Bereits am Mittwochabend breitet sich der Schneefall von Westen kommend auf weite Teile des Landes aus. Am Donnerstag legt der Winter dann vor allem im Süden und Osten richtig los. Auch Wien darf sich auf eine ordentliche Portion der weißen Pracht einstellen.