Marokko legte gegen die Wertung des Spiels Einspruch ein. In erster Instanz wurde Senegals Verband nur zu einer Geldstrafe verurteilt. Das Berufungsgericht des CAF aber gab zwei Monate nach dem Endspiel dem Einspruch statt und wertete das Spiel mit 3:0 für den Gastgeber. Das CAF-Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass das senegalesische Team durch das Verlassen des Platzes die Partie aufgegeben habe.