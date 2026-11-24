Zehn Monate nach dem Finale des Afrika-Cups hat Senegal doch noch den Sieg zugesprochen bekommen. Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) hat dem Einspruch Senegals gegen eine Entscheidung des Afrikanischen Kontinentalverbands (CAF) am Dienstag stattgegeben.
Die Mannschaft um Sadio Mane hatte am 18. Jänner 2026 in Rabat das von Tumulten geprägte Endspiel gegen Marokko 1:0 nach Verlängerung gewonnen, der CAF hatte später den Titel aber Marokko zuerkannt.
Finale lief aus dem Ruder
Das Finale vor 70.000 Fans war infolge fragwürdiger Entscheidungen komplett aus dem Ruder gelaufen. In der Nachspielzeit wurde nach VAR-Intervention auf Elfmeter für Marokko entschieden. Die sich ungerecht behandelt fühlenden Senegalesen verließen – offenbar auf Geheiß von Trainer Pape Thiaw – den Rasen und marschierten in die Kabine. Der Ex-Salzburger Mane forderte seine Teamkollegen als Erster auf, wieder auf den Rasen zurückzukehren.
Nach rund 20 Minuten Unterbrechung wurde die Partie mit einem Elfmeter fortgesetzt, den Brahim Diaz mit einem Lupfer a la Panenka vergab. In der Verlängerung schoss Pepe Gueye den Senegal zum Sieg.
Marokko legte gegen die Wertung des Spiels Einspruch ein. In erster Instanz wurde Senegals Verband nur zu einer Geldstrafe verurteilt. Das Berufungsgericht des CAF aber gab zwei Monate nach dem Endspiel dem Einspruch statt und wertete das Spiel mit 3:0 für den Gastgeber. Das CAF-Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass das senegalesische Team durch das Verlassen des Platzes die Partie aufgegeben habe.
CAS: Schiedsrichter beging keinen Rechtsfehler
Der Senegal berief dagegen beim Internationalen Sportgerichtshof und bekam nun Recht. Es habe im Ermessen des Schiedsrichters gelegen, das Spiel nach einer Unterbrechung wieder anzupfeifen und regulär zu Ende zu bringen, hieß es in der Begründung des einstimmigen Urteils der drei Sportrichter in der Schweiz.
„Abschließend ist das Schiedsgericht der Ansicht, dass der Schiedsrichter mit der Fortsetzung des Spiels keinen Rechtsfehler begangen hat. Das Schiedsgericht würdigte, dass der Schiedsrichter in einer Atmosphäre extremer Anspannung eine Entscheidung treffen musste“, hieß es in der CAS-Mitteilung. Und weiter: „Folglich steht das Endergebnis des Afrika-Cups 2025 fest (1:0 für Senegal).“
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