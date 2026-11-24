Österreich verschärft den Schutz vor Drohnen: Künftig sollen auch große Unternehmen, insbesondere Betreiber kritischer Infrastruktur wie Energieversorger, verdächtige Flugobjekte selbst bekämpfen dürfen. Bei entsprechender Bedrohung sollen dafür etwa elektronische Abwehrmaßnahmen eingesetzt werden können.
Die Bundesregierung präsentierte am Dienstag in Wiener Neustadt ihre neue gesamtstaatliche Drohnenschutzstrategie. Ziel ist es, Staat, Bundesheer, Polizei und Wirtschaft stärker miteinander zu vernetzen. „Die Bedrohungslagen, auch die zivilen Bedrohungslagen, werden vielfältiger und komplexer“, erklärte Karner. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) verwies auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine: „Wir sind keine Insel der Seligen mehr.“ Österreich müsse sich auf die neuen Gefahren einstellen.
Zwei neue Drohnenabwehrsysteme für die Polizei
Auch die Polizei soll technisch aufrüsten: Die Direktion Spezialeinheiten wird ab 2027 über zwei neue, zum Teil mobile Drohnenabwehrsysteme verfügen. Zudem entsteht im Innenministerium ein Drohnenlagezentrum, das die Bedrohungslage laufend beobachten und Informationen verschiedener Behörden bündeln soll. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) betonte: „Wir sind umso sicherer, je besser wir uns vorbereiten.“ Dabei gebe es nicht nur ein einziges Abwehrinstrument. Die Möglichkeiten reichten je nach Bedrohung von Eurofightern über Netzsysteme bis hin zu elektronischen Abwehrmaßnahmen.
Bei einer Vorführung in Wiener Neustadt wurden verschiedene Methoden demonstriert: Drohnen können unter anderem mit Netzen aus Abfangdrohnen, elektronischen Störmaßnahmen oder Hubschraubern bekämpft werden. Auch zwei Eurofighter kamen zum Einsatz. Karner unterstrich die Bedeutung regelmäßiger Übungen: „Ganz entscheidend ist, dass man diesen Plan auch beübt und trainiert.“ Die Strategie soll angesichts der rasanten technischen Entwicklung laufend angepasst werden. Tanner bezeichnete sie deshalb als „lebendes Dokument“.
Hanke weist auf Wirtschaftsaspekt hin
Der für die Flugsicherung Austro Control zuständige Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) sagte, es gehe nicht nur um die Sicherheit bei Drohnen, sondern auch um Innovationen in diesem Sektor. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) betonte die internationale Zusammenarbeit. Es brauche eine gesamthafte europäische Strategie, so die Ressortchefin.
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