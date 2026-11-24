Zwei neue Drohnenabwehrsysteme für die Polizei

Auch die Polizei soll technisch aufrüsten: Die Direktion Spezialeinheiten wird ab 2027 über zwei neue, zum Teil mobile Drohnenabwehrsysteme verfügen. Zudem entsteht im Innenministerium ein Drohnenlagezentrum, das die Bedrohungslage laufend beobachten und Informationen verschiedener Behörden bündeln soll. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) betonte: „Wir sind umso sicherer, je besser wir uns vorbereiten.“ Dabei gebe es nicht nur ein einziges Abwehrinstrument. Die Möglichkeiten reichten je nach Bedrohung von Eurofightern über Netzsysteme bis hin zu elektronischen Abwehrmaßnahmen.