Ein Preisvergleich zeigt, dass IKEA-Möbel und sonstige Utensilien in Deutschland oft deutlich günstiger zu haben sind als in Österreich. Krone+ ging den unterschiedlichen Kosten nach und bekam dazu überraschende Antworten.
Mehr als 13 Millionen Kunden strömten in den letzten Jahren in die IKEA-Filialen in Österreich. Damit weitete sich der Marktanteil der schwedischen Möbelkette auf über 15 Prozent aus. Kaum ein Österreicher hat in seinem Eigenheim kein Produkt des 22-Milliarden-Dollar-Unternehmens. Egal, ob es ein Bett namens Malm, eine Varmblixt-Lampe oder eine Clementinen-Duftkerze, die unter dem Namen Hökgök zu finden ist.
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