Mehr als 13 Millionen Kunden strömten in den letzten Jahren in die IKEA-Filialen in Österreich. Damit weitete sich der Marktanteil der schwedischen Möbelkette auf über 15 Prozent aus. Kaum ein Österreicher hat in seinem Eigenheim kein Produkt des 22-Milliarden-Dollar-Unternehmens. Egal, ob es ein Bett namens Malm, eine Varmblixt-Lampe oder eine Clementinen-Duftkerze, die unter dem Namen Hökgök zu finden ist.